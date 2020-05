POP Montréal lance un «party numérique» en juin

L’incertitude demeure quant à la tenue du festival POP Montréal l’automne prochain. Or, les organisateurs ont retroussé leurs manches et ont concocté un mini-festival de trois jours baptisé Funhouse — les 5, 6 et 7 juin — dans un Théâtre Rialto… virtuel.