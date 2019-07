Le bloc-notes d'Alain Brunet dans Lanaudière

Alain Brunet

Le pianiste Seong-Jin Cho enfin au Québec Gagnant du fameux concours Chopin de Varsovie en 2015, le pianiste coréen Seong-Jin Cho se produit pour la première fois au Québec, au Festival de Lanaudière. Rappelons qu'il avait devancé Charles Richard-Hamelin dans cette même compétition et... oublions les comparaisons pour simplement apprécier le jeu de ce jeune prodige. Il retrouvera ainsi le maestro Yannick Nézet-Séguin, avec qui il a déjà enregistré. Pour nous, Seong-Jin Cho exécutera le Concerto pour piano no 4 en sol majeur, op. 58, de Beethoven. Le programme sera complété par une spécialité de l'Orchestre Métropolitain : la Symphonie no 7 en mi majeur, WAB 107, d'Anton Bruckner. À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 26 juillet, 20 h

Agrandir Rafael Payare PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CHEF D'ORCHESTRE

Les frères Jussen, Rafael Payare et l'OSM Les frères pianistes néerlandais Lucas et Arthur Jussen se produisent pour la première fois au Québec, avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction du jeune chef vénézuélien Rafael Payare, vedette montante sur la planète classique. On aura ainsi droit au Concerto pour deux pianos et orchestre en ré mineur, FP 61, de Francis Poulenc, et l'OSM exécutera L'apprenti sorcier de Paul Dukas ainsi que la Symphonie no 4 en fa mineur, op. 36 de Tchaïkovski. À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 27 juillet, 20 h

Agrandir Marc-André Hamelin PHOTO SIM CANETTY-CLARKE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Deux concertos de Brahms joués par Marc-André Hamelin ! Le supravirtuose québécois Marc-André Hamelin compte jouer deux concertos de Brahms dans un même programme, ce qui constitue en soi un tour de force. Pour ce, il sera assisté de l'Orchestre Métropolitain sous la bienveillante direction de Yannick Nézet-Séguin. Après l'Ouverture tragique, op. 81, de Brahms, on pourra se délecter du Concerto pour piano no 1 en ré mineur, op. 15, suivi du Concerto pour piano no 2 en si bémol majeur, op. 83. Un événement ! À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 28 juillet, 14 h

Agrandir Le Quatuor Miró PHOTO MICHAEL THAD CARTER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Le Quatuor Miró Nommé en hommage au grand peintre et sculpteur catalan Joan Miró, le Quatuor Miró s'inscrit parmi les meilleurs quatuors à cordes américains de la période actuelle. Pour la première fois au Festival de Lanaudière, l'ensemble propose l'exécution de trois oeuvres incontournables : Quatuor en si bémol majeur, K. 458, « La Chasse », de Mozart; Quatuor en do mineur, op. 18, no 4, de Beethoven; Quatuor en ré mineur, D. 810, dit La jeune fille et la mort, de Schubert. À l'église de Saint-Ambroise-de-Kildare, le 18 juillet, 20 h

Agrandir Simone Dinnerstein PHOTO LISA MARIE MAZZUCCO, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Le Concerto pour piano no 3 de Philip Glass Du compositeur minimaliste américain Philip Glass, le troisième concerto pour piano fut écrit pour Simone Dinnerstein et créé par cette dernière en 2017. Pour la première fois au Québec, l'oeuvre sera exécutée par la même pianiste, de concert avec le Manitoba Chamber Orchestra. Sous la direction d'Anne Manson, l'ensemble jouera également le Concerto pour deux violons et orchestre à cordes de Vivian Fung et le Quatuor à cordes no 12 en fa majeur, op. 96, B. 179, « Américain », d'Antonín Dvorák. À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 19 juillet, 20 h

Agrandir L'Orchestre national de jazz de Montréal PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Count Basie et Michel Legrand relus par l'ONJM Pour le septième été de suite au Festival de Lanaudière, l'Orchestre national de jazz de Montréal poursuit sa série des grands classiques du jazz, cette fois avec un hommage à William « Count » Basie, un des grands chefs et compositeurs afro-américains associés au swing ainsi qu'au blues orchestral. Pour compléter le programme, la mort récente du compositeur français Michel Legrand impose quelques relectures de ses classiques. La direction de l'ONJM sera assurée par le trompettiste Ron Di Lauro. À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 20 juillet, 20 h

Agrandir Calefax PHOTO MARCO BORGGREVE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Trésors de musique et quintette hollandais Venu des Pays-Bas, le quintette à vent Calefax donne son premier concert au Canada. Adapté pour hautbois, clarinette, clarinette basse, saxophone, basson, le programme proposé sera constitué d'une sélection d'oeuvres pour le moins diversifiée : Introduzione teatrale, op. 4, no 1, du compositeur baroque Pietro Antonio Locatelli; Look for Me, oeuvre du jeune Américain Nico Muhly; Rondo de la Symphonie à grand orchestre no 4, pièce classique du Hollandais Johann Wilhelm Wilms; Er Quan Ying Yue, oeuvre moderne du Chinois Abing; Variations sur La Folia, op. 5, no 12, oeuvre baroque d'Arcangelo Corelli; la suite Le coin des enfants de l'impressionniste Claude Debussy; An American in Paris, de l'Américain George Gershwin. À l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, le 21 juillet, 14 h

Agrandir Kristian Bezuidenhout PHOTO MARCO BORGGREVE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Pianoforte au service de Mozart et de Haydn Grand spécialiste du pianoforte, aussi pianiste et claveciniste chevronné, l'Australien Kristian Bezuidenhout revient une troisième fois à Lanaudière. Il nous offre une fine sélection de Mozart (Fantasie en do mineur, K. 475; Rondo en la mineur, K. 511) et Haydn (Sonate en do mineur, Hob XVI : 20; Variations en fa mineur, Hob XVII : 6; Sonate en sol majeur, Hob XVI : 6; Sonate en do majeur, Hob XVI : 48). À l'église Saint-Paul-de-Joliette, le 23 juillet, 20 h

Agrandir Charles Richard-Hamelin PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE

Charles Richard-Hamelin dans sa région Lanaudois d'origine, le désormais célèbre pianiste Charles Richard-Hamelin retrouve le public de sa région dans l'intimité d'un temple. Son récital sera constitué d'oeuvres de Debussy (Images oubliées), Mendelssohn (Fantaisie en fa dièse mineur, op. 28), Prokofiev (Sonate pour piano no 4 en do mineur, op. 29, « D'après de vieux cahiers ») et, bien sûr, Chopin (Ballade no 1 en sol mineur, op. 23, Ballade no 4 en fa mineur, op. 52, Andante Spianato et Grande Polonaise, op. 22). À l'église de Lavaltrie, le 24 juillet, 20 h

Agrandir Christian Tetzlaff PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE