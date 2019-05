Lambert Wilson renoue avec l'OSM

« C'est un rôle que j'ai joué plusieurs fois, en français et en anglais, notamment avec le professeur du maestro Nagano, Seiji Ozawa [avec l'Orchestre symphonique de Boston], mais j'ai quand même dû réapprendre le texte », nous dit l'acteur et chanteur, qui a interprété au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) il y a deux ans des chansons d'Yves Montand.

« J'aime la musique, j'aime les musiciens, et c'est une façon d'être soliste moi-même, à l'intérieur d'un orchestre. Une activité d'acteur à l'intérieur d'un ensemble orchestral, c'est passionnant. »

- Lambert Wilson

Dans Lélio, Lambert Wilson incarne Berlioz dans une mise en abyme où le compositeur s'adresse directement aux musiciens qui interprètent son oeuvre.

« La musique est dans sa tête, explique l'acteur. Les deux derniers mouvements de la Symphonie fantastique racontent le cauchemar de cet homme qui a essayé de se suicider avec une drogue, qui n'a pas marché, et dont il se réveille. Lélio, qui est l'archétype du personnage romantique, est la suite, avec son Retour à la vie. »

L'acteur arpente la scène de la Maison symphonique avec une aisance et un charisme qui mettent en valeur l'ensemble orchestral. Un luxe, lui fait-on remarquer.

« Le vrai luxe dans Lélio, répond-il, c'est d'avoir et l'orchestre symphonique et le choeur au complet, et des chanteurs solistes, et un acteur. C'est pour ça que c'est une oeuvre qui n'est pas souvent faite. Il y a un effectif luxueux. »

Souvenir merveilleux de Montréal

Lambert Wilson est un habitué de la métropole, qu'il visite régulièrement depuis 20 ans.

« J'ai plein d'amis chez vous, des chanteurs, des gens de théâtre et même de la police ! J'ai gardé un souvenir absolument merveilleux de mon passage à Montréal il y a deux ans au TNM, où j'ai connu Lorraine Pintal et Loui Mauffette. J'avais aussi chanté des chansons du cinéma français des années 30 à 60 [Démons et merveilles], et j'ai tourné ici quelques fois [Les enragés, Timeline]. »

À partir de décembre, Lambert Wilson jouera dans un spectacle hommage au compositeur allemand Kurt Weill, qui sera présenté à Paris, mais qu'il aimerait bien voir produit à Montréal.

« Je vais chanter avec un orchestre les pièces qu'il a composées dans les années 30 en Allemagne, comme des extraits de L'opéra de quat'sous ou Mahagonny, des airs en français qu'il a composés lors de son passage à Paris, quand il a fui le nazisme, et des extraits de comédies musicales qu'il a composées aux États-Unis, comme September Song ou encore Lady in the Dark. »

Lambert Wilson, qui a joué dans plus de 80 films, a toujours eu un intérêt pour la musique.

« J'ai besoin de chanter dans mon travail d'acteur et aussi de toutes ces histoires de migrations [Yves Montand, qui était italien, Kurt Weill]. C'est l'histoire de ma famille, parce que les Wilson venaient de Dublin. C'est mon arrière-grand-père qui a est venu en France. Mais j'ai toujours eu un intérêt et une compassion pour les gens qui s'exilent et qui font quand même leur oeuvre, qui donnent un sens à leur vie, par la culture. »

À la Maison symphonique, à Montréal, ce soir et demain

Consultez le site de l'OSM