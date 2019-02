Le bloc-notes: suggestions pour Montréal/Nouvelles Musiques

Exécuté par l'Ensemble de la SMCQ sous la direction de Walter Boudreau, le plat de résistance de ce coup d'envoi de MNM s'intitule HoMa (2007), pour 24 instruments à vent, 5 percussions et grand orgue, oeuvre composée en 2007 par Michel Gonneville, «empreinte de l'histoire du quartier montréalais d'Hochelaga-Maisonneuve...». Aussi au programme, Samy Moussa dirige l'exécution de son oeuvre Stasis, pour huit cors d'harmonie spatialisés et gongs; de Jean-François Laporte, Quasar joue Incantation pour «quatre trompes-sax»; l'organiste Jean-Willy Kunz interprète Étu d e no 1 (Harmonies) de György Ligeti, incontournable de la musique contemporaine.

Le très nourrissant festival biennal Montréal/Nouvelles Musiques (MNM) démarre officiellement demain et se poursuit jusqu'au 2 mars. Promu et mis sur pied par la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) sous la direction de Walter Boudreau, ce happening international est un puissant concentré de musiques contemporaines tous azimuts, bien au-delà de l'idée qu'on peut s'en faire.

L'hypothèse Caïn de Michel Gonneville

Le compositeur québécois Michel Gonneville a conçu une oeuvre pour 8 chanteurs et 13 instrumentistes, assisté d'Alain Fournier pour le livret et la mise en scène, de Mario Côté et de Catherine Béliveau pour la scénographie et la filmo-vidéographie. L'hypothèse Caïn s'inspire des origines de la violence à travers le mythe de Caïn, et aussi du conformisme religieux. La trame dramatique met en relief Ève (Claudine Ledoux, alto), Caïn et Abel (Thomas Macleay, ténor), Adah, conjointe de Caïn (Marie-Annick Béliveau, mezzo-soprano), ainsi qu'un quatuor d'archéologues et de théologiens (Annie Jacques, soprano, Charlotte Gagnon, alto, Arthur Tanguay-Labrosse, ténor, Michel Duval, basse profonde), sans compter Dieu lui-même (Michel Duval). Sous la direction de Cristian Germán Gort, les instrumentistes sont issus des formations Quasar (saxophones), Magnitude6 (cuivres et percussions), Wapiti (violon et synthétiseur).

À l'Agora Hydro-Québec, Coeur des sciences, UQAM, 175, avenue du Président-Kennedy, les 19, 20 et 22 février, 19 h 30.

Tim Brady et 150 Instruments of Happiness

Lors de l'édition 2015 de MNM, la présentation du projet 100 guitares sous la bannière Instruments of Happiness avait fasciné le public venu au Complexe Desjardins. Quatre ans plus tard, le guitariste et compositeur Tim Brady, instigateur du projet, fait monter les enchères à 150 instruments du bonheur, toutes générations et expertises confondues. Cette fois rassemblés à la basilique de l'oratoire Saint-Joseph, ils devront exécuter une grande oeuvre de Tim Brady sous sa direction, un extrait de L'art de la fugue de Jean-Sébastian Bach et quelques pages signées Lennon et McCartney.

À l'oratoire Saint-Joseph du mont Royal, dimanche 24 février, 15 h 30. Gratuit.

L'Ensemble Musikfabrik et Simon Martin

De Cologne, l'Ensemble Musikfabrik exécute à MNM la plus récente composition du Québécois Simon Martin, «oeuvre-concert dont le récit, ciselé à même la matière, se résume à la quête de perfection de l'harmonie qui devient source à la fois de beauté et de drame». Place à cette Musique d'art pour violon (Sara Cubarsi Fernandez) , alto (Axel Porath) , violoncelle (Dirk Wietheger), contrebasse (Florentin Ginot).

À l'Édifice Wilder, dimanche 24 février, 19h30.

Encounters de Gordon Williamson

En étroite collaboration avec la communauté autochtone de Puvirnituq, deux chanteuses de gorge inuites (Winnie Ittukallak et Lisa-Louise Ittukallak ), un ensemble vocal allemand (Neue Vocalsolisten) et l'accordéoniste Margit Kern concourent à l'interprétation d'une oeuvre du compositeur canadien Gordon William. Rencontre du Nunavik, du Canada et de l'Allemagne - où vit d'ailleurs Williamson.

À la Cathédrale Christ Church, lundi 25 février, 19h30

Carrément... Made in Canada