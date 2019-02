Mélomanie: Brahms en quatre temps

Au-delà des formes dérivées de la chanson, l'écoute passionnée de la musique implique aujourd'hui un très vaste corpus: musique classique, musique contemporaine, opéra, musiques électroacoustique ou électronique, jazz, et plus encore. Survol de l'actualité dans ces domaines.

Romantique: Brahms en quatre temps... et quatre films

L'OSM plonge cette semaine dans l'univers romantique de Johannes Brahms (1833-1897), considéré comme un des plus grands de la musique allemande, toutes époques confondues. La présentation de trois programmes successifs sera accompagnée de projections de films afin d'en étoffer la dimension immersive.

Symphonie no 1, «la 10e de Beethoven»

À l'époque de sa création au terme d'une longue gestation (de 1862 à 1876), le chef d'orchestre Hans von Bülow avait qualifié la première des quatre symphonies de Brahms de « 10e symphonie de Beethoven », on le dit encore aujourd'hui. Avec raison d'ailleurs, l'esthétique de Beethoven avait marqué les débuts de l'oeuvre brahmsienne, ce que nous nous proposons d'absorber à la Maison symphonique; cette exécution de la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 se fera sous la direction de Kent Nagano. Dans le même programme, la soliste allemande Veronica Erbele, 30 ans, jouera le Concerto pour violon no 5 en la majeur, K. 219, de Mozart. Qui plus est, on assistera à une création du compositeur montréalais Blair Thomson, Sur les ailes du pas de deux pour clarinette basse et orchestre, avec en prime la projection du film Pas de deux de feu du cinéaste canadien Norman McLaren, pionnier du cinéma d'animation, géant de l'Office national du film.

À la Maison symphonique, demain, 19 h.

Symphonie no 2, pastorale d'un autre type

Contrairement à la précédente, Brahms composa rapidement sa Symphonie no 2 en ré majeur, op. 73, particulièrement au cours de l'été 1877 dans les Alpes autrichiennes, soit à Pörtschach am Wörthersee. Elle fut créée le 30 décembre 1877 par le Philharmonique de Vienne, sous la direction de Hans Richter. Gare aux comparaisons faciles : les ambiances pastorales de cette symphonie se démarquent clairement de celles de la Symphonie no 6 de Beethoven (Pastorale), car des passages mélancoliques ou carrément tristes lui confèrent une singularité propre. Au même programme, maestro Nagano a prévu l'exécution d'une oeuvre de Richard Strauss influencée par Brahms, soit Burlesque pour piano et orchestre TrV 145. Le soliste invité sera le Viennois Rudolf Buchbinder, 72 ans, profondément lié à cette esthétique. La pièce Iris du compositeur Jordan Pal sera accompagnée par la projection du film Vogue la rivière du jeune cinéaste Mathias Arroyo-Bégin, présenté en collaboration avec l'École de cinéma Mel Hoppenheim de l'Université Concordia.

À la Maison symphonique, vendredi, 19 h.

Symphonie no 3, lyrique, héroïque, plus encore

Lyrique, héroïque, la Symphonie no 3 en fa majeur op. 90, de Brahms, fut composée en 1883 à Wiesbaden et fut créée en décembre de la même année, à Vienne, par l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Hans Richter - qui l'avait qualifiée d'héroïque à la manière de la 3e symphonie de Beethoven. Le grand air du troisième mouvement a d'ailleurs inspiré des chansons à succès: Baby Alone in Babylone de Serge Gainsbourg, Love of my Life de Carlos Santana, Quand tu dors près de moi popularisée par Yves Montand, Take my Love par Frank Sinatra. Dans un deuxième programme cette semaine avec l'OSM et Nagano, Veronika Eberle interprétera le Concerto pour violon composé en 1879 pour le virtuose Joseph Joachim par le Tchèque Antonin Dvořák. Projeté avec l'exécution de la pièce Hunger composée par la Canadienne Zosha Di Castri, La faim (1973), de Peter Foldès, autre classique de l'Office national du film, présenté en collaboration avec cette institution.

À la Maison symphonique, samedi, 20 h.

Symphonie no 4, la grande synthèse

À peine un an après la 3e, la Symphonie no 4 en mi mineur, op. 98, la dernière, fut composée en 1884-1885 à Mürzzuschlag, dans les Alpes. Sous la direction de Brahms lui-même, l'oeuvre fut créée le 25 octobre 1885 à Meiningen par la Meininger Hofkapelle. Son désir de créer un langage musical singulier n'excluait pas le respect de règles classiques dans le langage symphonique. C'est pourquoi cet équilibre atteint fait de cette quatrième symphonie sa mieux équilibrée et sa plus substantielle. On y observe un langage innovant (pour l'époque) dans l'orchestration et une instrumentation particulière, notamment dans l'usage des cors naturels. Dans ce même programme sous la direction de Kent Nagano, le pianiste Rudolf Buchbinder jouera le Concerto pour piano no 4 en sol majeur, op. 58, de Beethoven. On assistera en outre à une création mondiale du compositeur Régis Campo, l'interprétation de Battements de coeur sera assortie de la projection du film Nails (1973), du cinéaste Phillip Borsos (Office national du film).

À la Maison symphonique, dimanche, 14 h 30.