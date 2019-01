Valérie Milot et sa «grande dame»

Nul besoin d'entendre ses 47 cordes vibrer pour comprendre qu'il s'agit d'un instrument d'exception, tant son éclat vous éblouit. Bois superbement travaillé, dorures de 23 carats, fioritures d'une grande finesse; on croirait Apollonia tout droit chue d'un Olympe musical. Pourtant, elle provient d'un lieu bien plus proche et familier.

«En 2017, je me suis rendue à Chicago où se trouve la plus grande salle d'exposition de harpes. Je cherchais un instrument plus puissant que ceux que je possédais jusqu'à maintenant», raconte la soliste, qui compte presque autant de projets et collaborations qu'elle a de cordes à sa harpe; que ce soit avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal, Les Violons du Roy ou encore Orbis, une production novatrice de son cru.

Quand la harpiste a passé en revue les diverses candidates, la proverbiale «chimie» n'a pas tardé à opérer.

«Quand un instrument nous convient, on le sait et on se l'approprie rapidement, dès les premières notes, explique Valérie Milot. Sur cette harpe, j'ai senti une différence immense, mais pas seulement au niveau de la puissance: elle avait une chaleur incroyable.» Des sonorités dont seul un instrument de haute voltige recèle le secret. Conçue par le luthier italien Salvi, Apollonia, oiseau rare appartenant à une fratrie de 13 soeurs seulement, a nécessité, sans surprise, un an de travail et l'intervention de 15 artisans.

D'accord avec ses cordes

Un instrument de rêve, mais dont la valeur marchande nous ramène vite à la réalité: quelque 120 000 $. C'est ici que le mécénat vient apporter sa note à la partition. Roger Dubois, à la tête de l'entreprise Canimex, s'est porté acquéreur de la harpe pour la confier à la jeune artiste, qui se trouve désormais on ne peut mieux armée pour ses premiers pas de soliste au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal, prévus ce printemps.