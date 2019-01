Mélomanie: Tchaïkovski à l'OSM et trois soirées avec Louis Lortie

Alain Brunet

Romantique, postromantique: Alain Lefèvre et l'OSM jouent Tchaïkovski L'OSM amorce 2019 de concert avec le pianiste québécois Alain Lefèvre, cette fois sous la direction d'un maestro qui devrait susciter un intérêt certain auprès des mélomanes. Nikolaj Szeps-Znaider, 43 ans, chef d'orchestre et superbe violoniste israélo-danois, de surcroît nouveau directeur musical de l'Orchestre national de Lyon, dirigera l'OSM pour le programme qui suit: d'Hector Berlioz, l'OSM exécutera l'Ouverture de Béatrice et Bénédict; de Tchaïkovski, Alain Lefèvre, jouera l'incontournable Concerto pour piano no 1 en si bémol mineur, op. 23, dont le thème d'introduction est gravé profondément dans l'imaginaire collectif; de Richard Strauss, on aura droit à Der Rosenkavalier (Le chevalier à la rose), Suite, op. 59; de Johann Strauss II, l'OSM interprétera l'Ouverture de Die Fledermaus (La chauve-souris), conclusion de ce programme. À la Maison symphonique, samedi, 20 h et dimanche, 14 h 30. Moderne, postromantique: Trois soirées avec le pianiste Louis Lortie En musique classique, cette série de concerts du grand pianiste Louis Lortie, soit trois programmes distincts en autant de soirs à la salle Bourgie, constitue l'événement par excellence de janvier 2019. Le concert du mardi 22 sera consacré à la musique de chambre de Gabriel Fauré (1845-1924). Du compositeur impressionniste, le virtuose québécois jouera la Ballade pour piano seul, op. 19; la Suite Dolly, pour piano à quatre mains, exécutée avec Nathanaël Gouin; la Sonate no 1 pour violon et piano en la majeur, op. 13 ; le Quatuor no 1 pour piano et cordes en do mineur, op. 15. Pour cette dernière oeuvre, Lortie sera entouré du violoniste Kerson Leong, de l'altiste Hélène Desaint et de la violoncelliste Astrig Siranossian. Prévu le mercredi 22, le deuxième programme est aussi consacré à Fauré, pour piano seul et aussi pour petit ensemble: deux Nocturnes, Thème et Variations, op. 73, Suite de Pelléas et Mélisande (arrangée pour le piano par Louis Lortie), sans compter le Quatuor no 2 pour piano et cordes en sol mineur, op. 45. Le jeudi 23, le troisième et dernier programme mettra en relief le très prisé duo de pianistes que forment Louis Lortie et Hélène Mercier. Au programme, des oeuvres écrites au tournant de la modernité: la Suiteno 1 Fantaisie-tableaux et Danses symphoniques, op. 45, de Sergueï Rachmaninov, la Suiteno 1 en fa majeur, op. 15 d'Anton Arenski, La mer pour deux pianos, de Claude Debussy. À la salle Bourgie, les mardi 22 janvier, mercredi 23 janvier et jeudi 24 janvier, 19 h 30.

Le chef d'orchestre David Robertson

Postromantique, impressionniste, moderne: La Quatrième Symphonie de Mahler à l'OSM À la mi-janvier, le chef américain David Robertson dirigera l'OSM dans l'exécution de la Quatrième Symphonie de Gustav Mahler, oeuvre en quatre mouvements d'une durée de près d'une heure, écrite entre 1899 et 1900. En remplacement de Karina Gauvin (pour cause de maladie), l'excellente soprano québécoise Hélène Guilmette chantera dans le dernier mouvement de la symphonie mahlérienne, soit La vie céleste. Également au programme des deux premières représentations, sera jouée la version symphonique de la suite Ma mère l'Oye de Maurice Ravel. L'adaptation de Ma mère l'Oye pour le ballet de Jeanne Hugard sera jouée à la troisième représentation. Par ailleurs, le Concerto pour piano no 3 en do majeur, op. 26, de Prokofiev, sera exécuté mercredi par le jeune pianiste Carter Johnson, lauréat du Grand Prix au Concours OSM Manuvie 2018. Nous pourrons du coup observer la direction de David Robertson, 60 ans, chef permanent des orchestres symphoniques de St. Louis et de Sydney. À la Maison symphonique, le mercredi 16 janvier, 20 h, et le jeudi 17 janvier, 10 h 30 et 20 h. Baroque: Les visages d'Henry Purcell Proposée conjointement par Arion Orchestre Baroque et le Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) sous la direction du chef de choeur Andrew McAnerney, cette série de quatre concerts en autant de jours est consacrée au plus grand compositeur anglais de l'époque baroque, Henry Purcell (1659-1695). Au programme, des hymnes: Anthem Thou Knowest, Lord, The Secrets of Our Hearts pour choeur à quatre voix, Z. 58c; Anthem Hear my Prayer, O Lord pour choeur à huit voix, Z. 15 ; Anthem Jehova, quam multi sunt hostes mei pour solistes, choeur à cinq voix et basse continue, Z. 135 ; Anthem Rejoice in the Lord Alway pour solistes, choeur à quatre voix, cordes et basse continue, Z. 49, «The Bell Anthem»; Anthem O Sing Unto the Lord pour solistes, choeur à quatre voix, cordes et basse continue, Z. 44. Aussi au menu, des ouvertures: Ouverture et suite pour la pièce Abdelazer, or The Moor's Revenge pour cordes et basse continue, Z. 570. Également prévue, la Chaconne pour cordes et basse continue en sol mineur, Z. 730, ainsi que l'Ode pour la fête de sainte Cécile Welcome to All the Pleasures pour solistes, choeur à quatre voix, cordes et basse continue, Z. 339. Enfin, une causerie donnera lieu à un échange nourrissant entre le public et Andrew McAnerney, directeur artistique du SMAM, qui sera aux côtés de Claire Guimond, directrice artistique d'Arion. À la salle Bougie, jeudi, 19 h, vendredi, 20 h, samedi, 16 h et dimanche, 14 h.

Le clarinettiste Martin Carpentier