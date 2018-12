Yo-Yo Ma en concert au métro Place-des-Arts

Hormis son concert à guichets fermés où il interprétera les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, vendredi soir à la Maison symphonique (et retransmis en direct à l'église St. James United), Yo-Yo Ma donnera un mini-concert gratuit, samedi après-midi à la station de métro Place-des-Arts.

Nos sources bien informées nous apprennent que cette intervention du violoncelliste superstar s'inscrit dans un événement immersif mis au point par la boîte montréalaise de production multimédia LembasWorks, le tout chapeauté par le designer interactif Jonathan Chomko. On imagine que des projections et autres élément de haute technologie seront mis à contribution pour cette expérience publique et gratuite. Nos sources indiquent que l'événement se tiendra à la station de métro Place-des-Arts.

Ainsi, comme l'indique son site internet, Yo-Yo Ma s'inscrit dans une «journée d'action» avec la communauté montréalaise, explorant la musique et différentes manières de lier les gens à travers la culture (#cultureconnectsus).

Plus précisément, ce court événement interactif se tiendra à compter de 13 h 30 à la Mezzanine de la station de métro Place-des-Arts, soit au pied devant la verrière Histoire de la musique à Montréal de Frédéric Back. On en déduit que les places seront limitées à cette aire de la station de métro, et que la Société des transports de Montréal collabore forcément à cette opération surprise.

Site officiel de Yo-Yo Ma: https://www.yo-yoma.com/news/bach-in-montreal/