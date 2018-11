Le grand dépouillement de Fred Pellerin

Fred Pellerin l'interprète est de retour, toujours aussi émouvant et enveloppant, avec un nouveau disque intitulé Après. Une oeuvre intime et dépouillée, qui va directement de son coeur au nôtre.

Mine de rien, le conteur sort cet automne son cinquième disque, le quatrième en solo. Pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais voulu faire une carrière - un mot qu'il n'aime pas beaucoup d'ailleurs - en chanson. Pourquoi continue-t-il alors?

«Je chante parce que j'adore ça, nous répond Fred Pellerin. Comme je trace un sentier dans le bois ou que je bâtis ma cabane à sucre. C'est dans la même zone. Quand j'aborde la chanson, il n'y a pas de plan, ça n'a pas besoin d'être rentable. Ce n'est pas mon travail.»

Après regroupe 10 chansons épurées et à fleur d'émotion. Certaines sont tirées du répertoire québécois - connues ou méconnues -, d'autres ont été écrites pour lui, mais toutes sont reliées par ce thème: ce qui vient après la vie, l'amour, la mort. «Après toutes sortes de choses, précise-t-il. Quand on enlève les pelures et qu'il ne reste que ça, le noyau de l'oignon. Mais on s'en est rendu compte juste à la fin! D'ailleurs, le disque a failli s'appeler Toujours... Ce sera pour une autre fois!»

Un opus chargé d'émotions

La charge émotive portée par ce disque est tout de même très forte, et ce, dès la première chanson, L'étoile du Nord, un texte de Gilbert Langevin sur une musique de Claude Gauthier qui a été chanté par le passé par Pauline Julien et Bori. «C'est comme la première neige / Et le premier printemps / Mon amour, mon amante / Mon étoile du Nord», chante doucement l'interprète à notre oreille. On le lui demande d'emblée: fait-il exprès pour nous faire pleurer?

«Oui», dit-il, presque timidement (c'est rare). C'est que, dans le fond, il y a deux Fred Pellerin. Celui des contes, où «ça revole et ça explose», et celui de la chanson, qui n'a pas besoin «de gigoter ou d'avoir le spot».

«Avec la chanson, j'ai besoin d'être dans l'autre bout du spectre où mon char de contes ne rentre pas. C'est l'étage du parking où le toit frotte. Alors, j'arrive là en vélo. La chanson, c'est mon vélo. Du ring a flang a flang, je ne peux pas faire ça en chanson. Je n'ai pas ce qu'il faut.»

C'est pourquoi il chante juste un peu - trois ou quatre pièces maximum - pendant ses spectacles de contes et qu'il ne fait pas de tournées. «J'ai fait une petite tournette il y a quelques années, mais je ne ferais pas plus que ça.» Cette manière tout en retenue qu'il a de chanter sur scène, il la reproduit donc sur disque. C'est aussi sa manière de chanter dans la vie, ajoute-t-il.

«Tous les soirs, je joue de la guitare à mes enfants. Je m'assois à côté du bain et je leur chante des tounes. Cet album, c'est celui qui ressemble le plus à quand je joue tout seul. Si je te jouais La chanson du camionneur là maintenant, mon capot dans la case trois, ben je te dis que ce serait pas mal ce que tu as sur l'album. On a ajouté une petite basse, juste pour garnir le système de son si tu l'écoutes dans l'auto, sinon c'est très proche. Et c'est volontaire et réfléchi.»

Le résultat est bien sûr une intimité instantanée, comme s'il ne jouait que pour la personne qui l'écoute. «T'as plus 22 affaires entre toi et moi. C'est juste ma voix et ma guitare.» D'ailleurs, c'est ainsi qu'il aimerait que les gens l'écoutent, seuls, avec leur casque d'écoute ou dans la bulle de leur automobile. «De toute façon, ce n'est pas vraiment un disque d'ambiance qu'on met pendant un souper...», dit le chanteur, qui assume totalement sa mélancolie.

«Je suis triste pour plein de choses dans la vie. Et puis, il y a l'affaire du temps qui me hante, depuis des années. Je suis beaucoup pris avec ça. Le temps. Peu importe le temps que tu mets sur tes trucs, qu'il soit bien investi ou non, ce temps-là ne revient jamais. Tu peux investir à la Bourse et faire minoter ton argent, mais le temps ne minote jamais. Il coule. Ça me bouleverse chaque fois que j'y pense. Chaque jour.»

Justement, il vient de passer un automne où le temps a filé à toute allure, entre la tournée de son spectacle de contes Un village en trois dés, le lancement de l'album, la préparation du conte de Noël de l'OSM - «C'est gros, ça, juste bouger deux virgules, c'est trois paliers de gouvernement!» - et un séjour en France au Festival de Champagne, où il a chanté avec un choeur de 900 personnes - «Avec tout le respect que j'ai pour un violon qui vibre, ça ne fait pas le même effet...».

La même équipe depuis ses débuts

Il ne pouvait pas dire non à cette expérience, mais il a dû annuler les 10 jours de congé qu'il avait prévus. «Je l'ai échappé un peu cet automne», admet-il. En général, son horaire est mieux équilibré - au printemps prochain par exemple, il a réservé tout son mois de mars pour la saison des sucres, en faisant même reporter une série de spectacles en France. «Ce sera la première fois depuis que mon père est mort.»