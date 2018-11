Une autre saison pour The Seasons

Plus d'un an après l'avoir enregistré, The Seasons sort enfin son deuxième album, Midnight, Let's Get a Hot-Dog, qui arrive quatre ans après le succès de Pulp, leur premier disque. Alors que les quatre membres du groupe originaire de Beauport poursuivent chacun d'autres projets - Hubert Lenoir d'un côté, son frère Julien Chiasson, Samuel Renaud et Rémy Bélanger de l'autre -, serait-ce leur chant du cygne? Partiront-ils en tournée? Le groupe a répondu à nos questions.

Midnight, Let's Get a Hot-Dog a été enregistré dans le studio du chanteur et producteur Richard Swift (Black Keys, The Shins) à Tacoma, en Oregon. Comment l'avez-vous connu?

Hubert: Par l'entremise de quelqu'un qu'on a rencontré quand on a commencé à travailler aux États-Unis. Il n'a pas embarqué parce qu'on était connus. Il a vraiment aimé les tounes, alors il nous a invités à son studio. Ç'a été hyper organique.

Julien: Cet album fut un long processus. Il a été enregistré en onze jours, mais on avait passé deux ans à travailler sur ces chansons. On était allés en studio à Québec et à Montréal, mais on n'arrivait pas à mettre le point final. Quand on a rencontré Richard, on a tout mis aux poubelles et on est repartis à zéro.

Hubert: La manière avec laquelle on a travaillé fut d'enregistrer chaque chanson sans regarder en arrière.

Le résultat est un son très brut. C'est ce que vous vouliez?

Hubert: Oui. Tu prends un ampli et tu le mets à 8, alors c'est difficile de contrôler la distorsion. On était dans un état d'esprit très cru. Richard enregistrait, il prenait tout, les imperfections aussi. Il les augmentait même.

Pourquoi avez-vous tant attendu avant de sortir ce disque? À cause du projet solo d'Hubert?

Samuel: Oui, c'est circonstanciel.

Julien: Hubert a sorti son album, il a pris son envol plus haut que ce qu'on attendait. Il a pris le temps de vivre ce succès.

Donc The Seasons n'est pas mort?

Julien : Non. On est tous là aujourd'hui.

Vous n'annoncez pas de spectacles, par contre.

Julien: Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais l'album, on voulait le sortir, on voulait que les fans l'entendent et qu'il fasse son bout de chemin. Mais c'est vrai que d'habitude, les bands arrivent avec leurs dates de tournée...

Hubert: Nous, on n'est pas comme ça. On impose tellement à nos artistes d'être présents en spectacle, mais notre rôle, c'est de faire des albums.

Julien: La question est bonne, mais on n'a pas la réponse...

Hubert: On sonne comme des politiciens, là...

Rémy: Aujourd'hui on est là les quatre, on est contents que nos fans puissent écouter l'album, les fans d'Hubert aussi, qui ne connaissaient peut-être même pas The Seasons. C'est une belle vitrine.

Il y a une attitude très punk dans ce nouveau disque.

Julien: Il y a un côté un peu agressif, un peu punk, qui vient beaucoup d'Hubert et qui est plus présent sur cet album que sur le premier. Mon apport est plus tourné sur les mélodies et les arrangements musicaux, et il est présent aussi. C'est un mélange d'ingrédients qui ressemble au premier album, mais je ne nie pas qu'il y a une différence!

Samuel: Sur notre premier album, on était allés moins en profondeur. Là, on avait quand même 200 spectacles derrière la cravate, de l'expérience.

Rémy: On voulait que ce soit plus risqué comme production, on voulait être complètement nous. C'est un aspect qu'on a développé en spectacle : jouer plus fort, avoir une présence, et on a voulu mettre cette présence sur l'album.

Hubert: La société change, il n'y a pas de temps à perdre si on veut se faire entendre. Pas le temps de niaiser ou de chômer, il faut aller direct vers le monde, cutter la bullshit.

Julien: Ç'a été vraiment libérateur de travailler de cette manière, d'être spontanés et libres.

Hubert, est-ce que ça a influencé ta manière de faire ton disque solo?

Hubert: Je l'ai fait pas mal en même temps. Un petit bout avant, et un bout après.

Julien: On est en studio avec les Forest Boys, le groupe qu'on a développé en parallèle depuis l'hiver dernier avec Samuel et Rémy, et c'est comme mon guide.

Hubert: En ce moment, je suis en studio et c'est vraiment loud. Il y a quelque chose dans ce que Richard nous a montré, être plus rough around the edge dans l'attitude. Mais j'ai une fibre punk qui va me suivre toute ma vie.