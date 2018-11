Classique Vanessa Paradis

Son précédent disque, l'excellent double album Love Songs qu'elle avait fabriqué avec Benjamin Biolay, date déjà de 2013. Oui, Vanessa Paradis a pris son temps entre les deux, mais elle rappelle qu'elle a fait cinq films entre-temps.

«C'est sûr que si on prend mes deux carrières séparément, on ne comprend pas bien ce délai, nous a dit la star française lors d'un court entretien téléphonique d'une quinzaine de minutes. C'est un grand privilège de faire les deux. On peut prendre le temps de mûrir, d'être inspiré, puis quand vient le temps de faire de la musique, on a hâte. Cela dit, je ne peux pas le jurer, mais probablement que si ne je faisais pas de cinéma, je ferais plus d'albums.»

Les Sources est le nom d'un immense domaine qui appartenait au père de Vanessa Paradis, mort l'automne dernier. Il l'avait acheté au milieu des années 90, y avait installé ses ateliers de décoration et même ouvert un restaurant. Quand on lui parle des souvenirs que doit lui évoquer cet endroit, Vanessa Paradis précise que c'est surtout le mot, et non le lieu, qui l'a inspirée.

«Après avoir cherché dans les titres des chansons, j'ai vu qu'aucun ne pouvait à lui seul représenter le disque. Il a donc fallu en trouver un à part», dit la chanteuse, qui raconte que, comme ses nouvelles pièces comportent beaucoup d'«éléments de la nature et de la vie, du vent, du soleil», le mot « source » s'est vite imposé, comme une évidence.

«Il veut dire beaucoup pour moi. D'abord, il est très musical, et entre les sources de la vie et les sources vers lesquelles on va, c'est un mot qui est positif.»

Cinématographique

C'est évident, Vanessa Paradis a voulu faire un disque tonique et lumineux, un distillateur de beauté et de lumière. Enregistré au studio Sound Factory de Los Angeles, il nous fait entendre du jazz, du folk et de la bossa-nova, un band classique et un quatuor à cordes, dans une atmosphère élégante et très cinématographique.

«Je voulais qu'il y ait une atmosphère de rêve et de film. Chaque chanson a une couleur différente, ce sont des petits voyages dans plusieurs cultures musicales.»