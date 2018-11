Stéphanie Boulay: la parenthèse

«Il y a des femmes pour qui se montrer nue est une aliénation, pour moi, ç'a été libérateur. J'ai besoin de dire: "C'est ça mon corps et si vous êtes pas contents, regardez ailleurs."»

Elle admet cependant que faire ces photos l'a terrifiée. «Quand on est allés essayer les vêtements chez Sokoloff, j'avais de la misère à sortir de la cabine! Mais j'ai dit: "J'y vais all in, ce n'est pas vrai que je vais avoir honte de mon corps toute ma vie." Et finalement ça m'a fait du bien de me trouver belle sur les photos, de me dire: "Eille, je ne suis pas si pire que ça finalement."»

On est quand même loin de l'image au naturel des Soeurs Boulay. «C'est vrai», répond-elle, mais c'est justement ce qu'elle réclame: le droit d'être plurielle, multiple et contradictoire. «Je reviens juste de la chasse à l'orignal. C'est en moi aussi, la Gaspésie est en moi. Mais je trouve ça l'fun ne pas me laver pendant une semaine dans un camp, pis de revenir et de mettre de la lingerie.»

Adulte et joueuse

À quelques jours de son lancement, Stéphanie Boulay se dit fière de ce disque-surprise, passé à deux doigts d'être un EP de six chansons. «On en a ajouté deux à la toute dernière minute.» L'ambiance y est épurée et feutrée - on y entend de la flûte traversière, de la harpe, de la contrebasse - et plus chansonnière que folk. «C'est mon réalisateur Alex McMahon qui m'a aidée à aller là, c'est ça qu'on entendait tous les deux, de la chanson. On en a d'ailleurs beaucoup écouté, du Brel, du Ferré, mais aussi du Françoise Hardy et des vieilles chansons en portugais.»

Ce qui est certain, c'est que si on la retrouve au gala de l'ADISQ l'an prochain, ce sera dans la catégorie Adulte contemporain. Lorsqu'on lui passe la remarque, elle éclate de rire.

«C'est exactement ce que je disais à mon attachée de presse de presse tantôt! Avec du monde comme Pierre Lapointe, Ingrid St-Pierre. Il y a quelque chose dans la chanson qui est considéré comme adulte contemporain.» Stéphanie Boulay serait-elle devenue une femme? «Ça se peut. Bien que j'ai encore mon côté joueur et que je n'aie encore rien compris de la vie!»

Elle ne sait pas si ce détour aura une influence sur la suite des choses pour les Soeurs Boulay, mais elle constate déjà que leurs nouvelles compositions sont différentes. «C'est moins candide et plus poétique. Depuis que le bébé de ma soeur est né, on a plus de préoccupations, on ne vit plus juste pour nous, on veut que le monde aille mieux.»

On lui demande quand même de ne pas abandonner complètement leur côté bon enfant. «Je sais, c'est important. Je ne veux pas devenir désillusionnée. Mais c'est dur.»

CHANSON. Ce que je te donne ne disparaît pas. Stéphanie Boulay. Dare to Care.