Jean-Pierre Ferland, entre la peur et le plaisir

La question n'a jamais été aussi pertinente. Depuis bientôt 10 ans, à l'exception des chansons de la comédie musicale La femme du roi dont la production est en suspens - «Ce n'est pas mort!», jure Ferland -, Toutes les femmes de ma vie est le quatrième album de relectures qu'il lance après Bijoux de famille, Chansons jalouses et, l'an dernier, La vie m'émeut, l'amour m'étonne. Sa muse l'aurait-elle abandonné?

«C'est pour faire plaisir à mes chansons, je pense, que j'ai fait ça, répond-il. Je n'ai pas pris une décision claire et nette, c'est arrivé comme ça.»

«J'écris encore, je travaille encore, je suis en train de faire une chanson pour les autistes qui me l'ont demandée. C'est très difficile, très délicat.»

Ferland, on le sait, avait annoncé sa retraite du show-business avant d'être terrassé par un AVC à quelques heures de son ultime concert au Centre Bell en octobre 2006. Depuis, il s'est rendu compte que la retraite n'était pas faite pour lui, tant et si bien qu'à 84 ans, il continue de donner des spectacles pour son plaisir.

De son propre aveu, Ferland est un créateur en proie au doute, et le passage des années n'arrange pas les choses. «Je suis peureux», lance-t-il le plus sérieusement du monde avant de convoquer un grand disparu qu'il a bien connu, notamment pendant sa résidence de quatre ans à Paris dans les années 60: Charles Aznavour.

«Aznavour, lui, n'avait peur de rien, moi j'ai peur de tout. Pour faire une chanson comme For me formidable, fallait avoir du culot en maudit. Il était petit et il avait le caractère d'un géant. Je l'aimais beaucoup. Il m'invitait dans sa loge à l'Olympia ou chez lui et on parlait beaucoup de chanson et de notre admiration pour ce travail. Ça m'a beaucoup aidé. Après ça, j'ai commencé à écrire avec beaucoup plus de confiance.»

Le martyre de la voix

Du culot, Ferland en a eu sa juste part. Ceux qui ont [re]découvert sa chanson Si on s'y mettait quand Hubert Lenoir se l'est appropriée sur disque avant de la chanter en duo avec Ferland aux Échangistes ont dû se dire que le monsieur en fumait du bon en 1971.

Quand d'autres interprètes prêtent leurs voix à ses chansons, comme les 11 chanteuses de Toutes les femmes de ma vie, Ferland ne doute plus: «Parce que je ne me pose plus de questions, dit-il. Je bouffe le plaisir.»

Chacun des duos de ce nouvel album a sa petite histoire. Yama Laurent, qui reprend avec lui Au fond des choses le soleil emmène au soleil, le libère d'un poids.