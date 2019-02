Webster: rap littérature ****

On connaît le rappeur de Limoilou pour sa rigueur littéraire et ses connaissances profondes de la condition afro-québécoise depuis les débuts de la colonisation.

On le connaît aussi pour ses critiques justes et pertinentes dans le dossier SLĀV, mais on a davantage intérêt à le reconnaître pour ses qualités de MC.

Webster choisit un rap littéraire non sans rappeler le collègue français Abd al Malik, ses rimes restent néanmoins consonantes et s'imbriquent dans une métrique hip-hop.

Le choix des mots, la qualité des expressions, des figures de style, les procédés de langage et les formes grammaticales sont ici supérieurs à la moyenne.

États d'âme au programme, bribes autobiographiques, correspondances, dénonciations, indignation, notamment sur les dérives extrémistes de droite en Amérique francophone.

Ce quatrième album de Webster implique la participation de 5 for Trio, groupe rompu au jazz, au rock et au hip-hop, aussi de la chanteuse Valérie Clio. Abouti, mature, adulte.

* * * *

HIP-HOP. Webster & 5 for Trio. Webster. Coyote Records.