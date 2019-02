Quatuor Molinari: Zorn pour quatuor à cordes ****

Le Quatuor Molinari a acquis une expertise certaine dans l'exécution d'oeuvres de John Zorn devant public, voilà un premier enregistrement de haute volée réunissant des pièces écrites (incluant des séquences improvisées) entre 1988 et 1996.

Les courts épisodes successifs de Cat o' nine Tails (1988) ne sont pas sans rappeler l'approche collage et l'humour cartoonesque de Carl Stalling (génial compositeur des Looney Tunes), mais avec une touche beaucoup plus contemporaine.

Les 13 minimouvements de The Dead Man (1990), que le compositeur suggère de se représenter comme «la trame sonore d'un film sordide et sadomasochiste», évoquent du coup des ambiances fort différentes.

On observe dans ces tableaux l'usage des cordes représentées comme d'indomptables bêtes ruant dans tous les brancards disponibles; sons étouffés (avec sourdines de répétition), sons tendus, égratignés, grattés ou écrasés, le tout émaillé de violentes improvisations cousues de furtifs pizzicatos.

Memento Mori (1992) a pour objet de nous plonger «dans les abysses de l'amour perdu et de la solitude», prise de tête tout à fait réussie.

Les ambiances introspectives de cette oeuvre sont traversées par des sautes d'humeur exprimant une psyché parfois torturée. Le tout se conclut dans la sérénité et l'apesanteur de Kol Nidre (1996), linéaire, simple, minimaliste, céleste.

* * * *

CONTEMPORAIN. John Zorn: Cat o' nine Tails / The Dead Man / Kol Nidre... Quatuor Molinari. Atma Classique.