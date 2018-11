Le party a repris au Qualité Motel ***1/2

Reconvertis en beatmakers sans prétention comme ce fut le cas en 2012, les cinq membres de Valaire offrent à leurs fans un second squat de choix au Qualité Motel, expérience immersive où l'EDM, l'électro-funk ou le hip-hop (parfois teinté de trap) se déclinent en keb franco (sauf exception) et portent des slogans phares tels «c'pas du romarin c'est du basilic» ou «touche pas à ça c'est chaud».

L'exutoire nuitard, l'humour absurde et la secousse du popotin sont nourris par le propos que véhicule cette cohorte hétérogène d'invités au Qualité Motel.

À la manière d'une grande fête de famille élargie sont conviés à s'exprimer Fanny Bloom, Marie-Élaine Thibert, blve, Eman, Fouki, Vendou, Jimmy Hunt, Odario, Len Bowen, Sarahmée, Lary Kidd, Les Louanges, Rednext Level, Karim Ouellet, Koriass, Curieux Bégin, Vinny Bombay, Simon Proulx.

Avec grand plaisir, on a constaté l'ampleur des dégâts au Club Soda vendredi dernier: films d'animation, archives transmutées, feu roulant de beats et d'accroches, invités survoltés, et ce plancher de danse qui finit par déborder sur scène.

Party!

* * * 1/2

EDM, ÉLECTRO-FUNK, HIP-HOP. C'est pas la qualité qui compte. Qualité Motel. Costume Records.