Shania Twain et Our Lady Peace en concert à Edmonton

(Edmonton) Deux des artistes canadiens les plus populaires de tous les temps donneront des concerts pour les partisans des Oilers d’Edmonton durant la finale de la Coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Shania Twain et le groupe rock Our Lady Peace seront les têtes d’affiche de deux concerts gratuits avant les troisième et quatrième parties de la finale à Edmonton aux abords du Rogers Place.

Our Lady Peace donnera son concert avant le troisième match, jeudi. Shania Twain sera sur la scène avant le quatrième match, samedi.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Our Lady Peace lors d’un spectacle au Centre Vidéotron de Québec en 2022

Les Panthers de la Floride mènent la série face aux Oilers 1-0 et accueillaient la deuxième partie lundi soir.

Les deux concerts seront ouverts au public et aucun billet ne sera nécessaire pour assister à ceux-ci. Une portion de chaque performance sera télédiffusée avant les rencontres.

Twain est la seule personne à avoir participé au spectacle de la mi-temps de la Coupe Grey à deux reprises. Our Lady Peace a récemment participé à un concert à Hamilton après la deuxième ronde de l’Omnium canadien de golf.