Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Parhélie, de Totalement Sublime

Un peu partout sur notre belle planète, la musique d’ambiance gagne des auditeurs en proposant des amalgames originaux d’instruments et de sonorités diverses. Le trio québécois Totalement Sublime, formé de Marc-Antoine Barbier (Choses Sauvages), d’Élie Raymond et de Thomas Bruneau Faubert (Frais Dispo, anciennement Foreign Diplomats), s’inscrit dans cette tendance en jumelant aux rythmes électros vaporeux classiques des expérimentations électro-guitare-percussion et de la pop pulsée. Belle idée. Avec des titres originaux – La montagne et l’artéfact, Soleil encabané, Le plancton, Les pics enneigés du Groenland et les tropiques… –, voilà l’offre spa-détente la plus dansante que vous recevrez cette semaine.

Philippe Beauchemin, La Presse

Pop ambiance Parhélie Totalement Sublime Bonbonbon

A Chaos of Flowers, BIG|BRAVE

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE BANDCAMP DU GROUPE Le trio BIG|BRAVE

Déjà un huitième album pour le groupe de Montréal. Que le temps passe vite… et qu’il s’assombrit d’album en album ! Car malgré le titre et la pochette colorée, les fleurs sont ici fanées et noires, parfaites pour cette – nouvelle – ode funèbre signée des instruments de Robin Wattie, de Mathieu Ball et de Tasy Hudson. Sur le nouvel opus qui nous arrive 10 ans après le premier, une panoplie d’invités, dont un spécialiste des synthés lugubres, Seth Manchester (Lingua Ignota, Full of Hell, the Body), également à la réalisation. Les guitares sont saturées comme toujours, la voix de Robin est pleurante, le rythme est lent, la batterie est solitaire… Le trio propose ici un album qui plaira à ceux qui veulent creuser profondément les tourments de l’âme.

Philippe Beauchemin, La Presse

Métal expérimental A Chaos of Flowers BIG|BRAVE Thrill Jockey Records

Delta Keb Mojo, Raphaël Dénommé

PHOTO DANIEL ROBILLARD Raphaël Dénommé

Il y a quelque chose de très authentique dans l’amour de Raphaël Dénommé pour la musique americana. L’auteur-compositeur-interprète originaire de Varennes propose un troisième album inspiré par la musique du sud des États-Unis, et qui annonce déjà ses couleurs dans son titre, Delta Keb Mojo. Country, blues, folk-rock, soul, il a plongé dans ses influences pour livrer un album lourd et puissant, mais qui groove, réalisé avec la guitariste Ariel Posen, qui a collaboré entre autres avec Tom Jones et Eric Clapton. Le tout en français, que Rapahël Dénommé fait claquer et rouler avec naturel, comme si le delta du Mississipi rencontrait l’estuaire du Saint-Laurent.

Josée Lapointe, La Presse

Americana Delta Keb Mojo Raphaël Dénommé Indépendant

Rollercoaster, de Cadence Weapon

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE Cadence Weapon

Il a remporté en 2021 le prix Polaris du meilleur album canadien (pour Parallel World), un honneur qui en dit long sur tout ce qu’a à offrir le rappeur installé à Toronto Cadence Weapon. Rollercoaster fait suite à cet album engagé qu’il faisait paraître il y a trois ans à propos du meurtre de George Floyd et du racisme systémique. Cette fois, il prend un tout autre chemin réflexif et s’intéresse à nos rapports aux technologies, notamment les réseaux sociaux. Faisant appel tant au trap qu’à la pop assumée, Cadence Weapon continue de faire réfléchir ses auditeurs, se dévoilant également à travers ses textes, mais gardant surtout un rôle d’observateur.

Marissa Groguhé, La Presse