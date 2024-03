Le premier épisode de la nouvelle saison de Canada’s Got Talent, animé par Lindsay Ell, sera diffusé mardi soir sur Citytv et sera également diffusé sur Citytv Plus.

L’un des concours d’artistes amateurs les plus en vue au Canada revient pour une autre saison, et cette fois, les enjeux sont encore plus élevés.

Sonja Puzic La Presse Canadienne

Canada’s Got Talent diffusé sur la chaîne de télévision Citytv a augmenté son premier prix à 1 million de dollars, et l’un de ses juges célèbres dit que cela changera la vie de l’heureux gagnant.

La célèbre youtubeuse, humoriste, actrice et écrivaine torontoise Lilly Singh dit que la saison à un million met beaucoup de pression non seulement sur les concurrents, mais aussi sur les juges qui analyseront plus d’une centaine de performances de danse, de chant, de comédie et autres nouveautés.

Le prix bonifié de la société mère de Citytv, Rogers, est considéré comme le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne.

La troisième saison de Canada’s Got Talent, qui débutera mardi, attribuera également 25 000 $ chacun à six artistes qui seront sélectionnés par le déclenchement du Golden Buzzer, ou les artistes sont jugés assez bons pour passer directement à la demi-finale.

Le premier prix est maintenant beaucoup plus élevé que les 150 000 $ remis à la fin de la saison 2 à une troupe de danse du Québec.

« C’est une somme d’argent qui change une vie », a déclaré Mme Singh dans une entrevue l’automne dernier, alors qu’elle et les autres juges — Howie Mandel, Trish Stratus et Kardinal Offishall — se préparaient à filmer des épisodes d’auditions à Niagara Falls, en Ontario.

« La trajectoire de vie de quelqu’un pourrait changer et les enjeux sont donc très élevés des deux côtés », a-t-elle dit.

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lilly Singh

Les participants de cette saison viennent de partout au pays. Ils tenteront d’éblouir les juges avec leurs voix, leurs mouvements de danse et leurs tours de magie, entre autres talents.

Mis à part le grand prix de 1 million, une autre chose qui sera différente cette saison est l’utilisation de la musique de Bollywood.

Lilly Singh a expliqué que c’était l’une des raisons pour lesquelles il était difficile d’obtenir des artistes sud-asiatiques sur scène dans les saisons précédentes de Canada’s Got Talent.

Elle a donc eu recours à ses contacts avec une grande maison de disques indienne pour résoudre un problème lié aux droits d’auteur qui a fait surface en préparation de la nouvelle saison de l’émission, ouvrant la voie vers une entente globale pour s’assurer que la musique de Bollywood puisse être utilisée sur Canada’s Got Talent.

« Ce qui est important, car naturellement si vous ne pouvez pas utiliser la musique qui fait partie de votre culture, vous êtes désavantagé, » a déclaré Mme Singh.

« Quiconque m’a suivi sait que la représentation compte beaucoup pour moi. »

