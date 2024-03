PHOTO CHRISTIAN STEINER/MARIA COOPER, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(New York) Byron Janis, célèbre pianiste de concert et compositeur américain qui a franchi des barrières en tant qu’ambassadeur culturel à l’époque de la guerre froide, et qui a ensuite surmonté une arthrite sévère qui l’a presque privé de ses capacités de jeu, est mort. Il avait 95 ans.

Jake Offenhartz Associated Press

M. Janis est mort jeudi soir dans un hôpital de New York, selon son épouse, Maria Cooper Janis. Dans un communiqué, elle a décrit son mari comme « un être humain exceptionnel qui a porté ses talents à leur plus haut sommet ».

Enfant prodige ayant étudié auprès de Vladimir Horowitz, M. Janis est apparu à la fin des années 1940 comme l’un des virtuoses les plus célèbres d’une nouvelle génération de pianistes américains talentueux.

En 1960, il a été sélectionné comme premier musicien à effectuer une tournée dans l’Union soviétique de l’époque dans le cadre d’un programme d’échange culturel organisé par le Département d’État américain. Ses récitals de Chopin et de Mozart ont impressionné le public russe et ont été décrits par le New York Times comme ayant contribué à briser « le rideau de fer musical ».

Sept ans plus tard, alors qu’il rendait visite à un ami en France, M. Janis a découvert une paire de partitions de Chopin perdues depuis longtemps dans une malle remplie de vieux vêtements. Il a fréquemment interprété les valses au cours des années suivantes, publiant finalement une compilation largement saluée présentant ces performances.

Mais sa riche carrière, qui a duré plus de huit décennies, a également été marquée par l’adversité physique, incluant un accident d’enfance qui a laissé son petit doigt gauche engourdi de façon permanente et qui a convaincu les médecins qu’il ne jouerait plus jamais.

Il a subi un revers encore plus grand en tant qu’adulte. À 45 ans, on lui a diagnostiqué une forme grave de rhumatisme psoriasique aux mains et aux poignets. M. Janis a gardé sa maladie secrète pendant plus d’une décennie, jouant souvent dans des douleurs atroces.

« C’était pour moi une lutte à la vie à la mort chaque jour pendant des années, a déclaré plus tard M. Janis au Chicago Tribune. À chaque instant, je pensais ne pas pouvoir continuer à jouer et cela me terrifiait. Après tout, la musique était ma vie, mon monde, ma passion. »

Il a révélé publiquement son diagnostic en 1985, à la suite d’une représentation à la Maison-Blanche du président Reagan, où il a été annoncé comme porte-parole de l’Arthritis Foundation.

Cette condition a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a temporairement ralenti sa carrière. Cependant, il a pu reprendre ses concerts après avoir apporté des ajustements à sa technique de jeu qui ont atténué la pression sur ses doigts enflés.

M. Janis est resté actif dans ses dernières années, composant des bandes originales pour des émissions de télévision et des comédies musicales, tout en présentant une série de performances en direct inédites. Son épouse, Mme Cooper Janis, a déclaré que son mari avait continué à créer de la musique jusqu’à ses derniers jours.

« Malgré les difficultés physiques rencontrées tout au long de sa carrière, il les a surmontées et cela n’a en rien diminué son talent artistique », a-t-elle ajouté.

« La musique est l’âme de Byron, pas un ticket pour la célébrité, et sa passion et son amour de la création musicale ont influencé chaque jour de sa vie, qui a duré 95 ans. »