Princesse du country folk à saveur rétro, Kacey Musgraves offre une collection de chansons lisses, lisses, lisses…

On a une impression de déjà entendu dès les premières mesures de Deeper Well, chanson titre du nouvel album de Kacey Musgraves. Ce ton à cheval entre le country, le folk et la pop, ce côté journal intime et cette volonté d’indépendance ressemblent beaucoup à Taylor Swift. L’immensément célèbre reine de la pop possède toutefois une chose que Kacey Musgraves n’a pas : du mordant.

Et cela fait toute la différence. Surtout que Deeper Well est un disque extrêmement classique sur le plan des arrangements et de la réalisation. Ce folk soyeux, discrètement augmenté de synthé ici et là, est bien loin des explorations sonores de Golden Hour, qui lui a valu le Grammy de l’album de l’année en 2019.

Deeper Well sonne comme un retour aux sources, ce qui va de pair avec le propos, axé sur la reprise de possession de soi et la bienveillance envers soi-même. Sur le plan musical, ça se traduit par des chansons fort soignées, fort joliment emballées, mais prévisibles au possible. Ce disque tombe alors dans une classe d’albums bien embêtante : celle des disques hyper lisses qui entrent dans une oreille et sortent par l’autre. Sans avoir fait vibrer aucune corde sensible en chemin.

Kacey Musgraves sera en concert à la Place Bell, le 6 novembre. Lord Huron et Nickel Creek se produiront en début de programme.

