Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Écoutez notre liste d’écoute

All in Good Time, Iron & Wine et Fiona Apple

Iron & Wine – projet musical de Sam Beam – sortira un nouvel album (Light Verse, 26 avril) après un hiatus de sept ans. Et pour être certain d’attirer notre attention – qu’il avait déjà –, l’homme-orchestre partage le micro avec Fiona Apple sur le deuxième extrait de son disque, une pièce folk-country sortie ces derniers jours. Celle qui se fait habituellement discrète entre les sorties de ses toujours excellents albums partage plus que le refrain avec Sam Beam sur All in Good Time, ce qui nous rappelle la beauté et la force de sa voix au trémolo unique... Vite, on replonge dans sa discographie !

Wild Gold, Nick Cave & The Bad Seeds

PHOTO KEITH BEDFORD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nick Cave

Le fantôme errant de la pièce Jubilee Street – que nous avons connu sur l’album Push the Sky Away, sorti en 2013 – est de retour dans cette nouvelle chanson. Il est encore à la recherche d’une fille à aimer... morte en 1993, apprend-on. Cette histoire tordue, triste, écrite et chantée par un Nick Cave en voix, est le premier extrait du nouvel album à venir fin août de son groupe, les Bad Seeds. Batterie lourde, guitares, chœurs majestueux qui s’élèvent au-dessus de la musique, alors que l’Australien crie « I’m a wild God, baby, well, here we go ». Voilà : le prêcheur Nick Cave est de retour en mode rock... et ça fait grand bien !

Mon argent, Corridor

PHOTO FOURNIE PAR BONSOUND Le quatuor Corridor

On pense électro, et même danse, à l’ouverture de la nouvelle pièce du groupe montréalais Corridor. Guitares claires, synthé, voix robotique : les effluves rock entendus sur les offres antérieures laissent place ici à la new wave typée des années 1980. Beau choix et un très bon rendu. Le quatuor se produit ce samedi 9 mars au Pitchfork Music Festival, à Mexico, et est de la délégation québécoise à SXSW la semaine prochaine, avec trois concerts prévus à Austin, au Texas. Son quatrième album, Mimi, sortira le 26 avril et déjà la rumeur est belle. Oui, on n’a pas fini d’entendre le bruit de Corridor en 2024 (excusez-nous).