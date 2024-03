D’une voix toujours aussi puissante et inébranlable, Ariana Grande fait de la pop et du R & B teintés de musique dance, de romance et d’un bel équilibre.

Les peines du cœur sont un matériau d’inspiration inépuisable. Ariana Grande le démontre encore une fois. Les doutes, les fracas, le besoin de l’autre, le besoin de s’en aller, la volonté de se relever après la fin… Tant de sujets qui tournent autour de l’amour et que la chanteuse explore habilement au fil de ses refrains où la pop et le R & B sont façonnés de multiples façons, de sorte qu’on ne s’ennuie jamais.

Le titre eternal sunshine fait référence au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un chef-d’œuvre de 2004 signé Michel Gondry dans lequel Jim Carrey et Kate Winslet vivent dans un monde où il est possible d’effacer sa propre mémoire pour ne pas avoir à subir la douleur des souvenirs. À plusieurs reprises sur son album, la chanteuse fait référence au fait de passer à travers une peine d’amour (bye, we can’t be friends), mais aussi au fait d’être parfois retenu par les souvenirs, la nostalgie et l’affection qui perdure (don’t wanna break up again, eternal sunshine).

Après un mariage très discret avec l’agent immobilier Dalton Gomez, Ariana Grande a traversé un divorce un peu plus médiatisé deux ans plus tard, en 2023. Une partie de l’album y fait directement référence. I wish i hated you, par exemple, exprime toute la difficulté que l’on peut éprouver à se remettre d’une séparation. Grande évoque les sentiments qui restent incrustés, qui lui donnent l’impression qu’elle pourrait mieux passer à autre chose si elle éprouvait de la haine envers son ex.

Si la séparation occupe une place importante, c’est sur les relations amoureuses en général que la chanteuse se questionne. Sur la première pièce, intro (end of the world), elle se pose de nombreuses questions. « How can I tell if I’m in the right relationship ? /Aren’t you really s’posed to know that shit ? /Feel it in your bones and own that shit ? I don’t know ». Sur la toute dernière chanson, ordinary things, elle semble avoir obtenu quelques réponses, alors qu’elle décrit la personne qu’elle aime comme quelqu’un avec qui les choses ordinaires de la vie deviennent extraordinaires. On y entend d’ailleurs sa grand-mère, Marjorie, lui donner quelques précieux conseils sur l’amour.

Notons finalement que la version « slightly deluxe » de l’album en vaut grandement la peine (c’est rarement le cas), avec des versions acoustiques et a cappella de deux chansons, ainsi que des duos avec Troye Sivan (supernatural) et nulle autre que Mariah Carey (yes, and ?), à qui, on peut le dire sans aucun doute, Ariana Grande succède avec brio.

