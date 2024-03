(Londres) Le mythique festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre, a annoncé jeudi de nombreuses têtes d’affiche féminines dont Dua Lipa, Sza et Shania Twain, et aussi le retour de Coldplay, en dévoilant sa programmation pour l’édition 2024.

Agence France-Presse

Les organisateurs s’étaient l’an dernier attiré les critiques des fans en ne programmant aucune femme sur la scène principale. Ils n’ont pas commis la même erreur pour la prochaine édition, qui aura lieu du 26 au 30 juin.

« J’ai rêvé de ce moment toute ma vie », a réagi sur Instagram la chanteuse britannique Dua Lipa après l’annonce de sa prestation sur la prestigieuse scène Pyramid Stage, le vendredi soir.

Cette machine à fabriquer des tubes, qui va sortir un troisième album, a promis « une nuit inoubliable » à Glastonbury, son « endroit préféré sur Terre ».

La chanteuse R & B américaine SZA, qui a remporté trois Grammy en février, est elle aussi attendue sur la Pyramid Stage. Elle n’était encore jamais venue à Glastonbury.

PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS SZA

PJ Harvey, Cindy Lauper, Janelle Monae seront également au rendez-vous.

La Canadienne Shania Twain, connue notamment pour ses tubes Man ! I Feel Like A Woman ! et You’re Still The One, et qui a vendu plus de 100 millions d’albums dans sa carrière, sera sur scène le dimanche après-midi, sur le créneau convoité des « Légendes ».

« Il y a comme un cachet associé à ce créneau. Et je sens que voilà, j’y suis, je suis parvenue à ce créneau », a-t-elle réagi sur Radio 2.

Coldplay figure une nouvelle fois parmi les têtes d’affiche. Ce sera leur cinquième concert sur la Pyramid Stage, un record. Leur première apparition remonte à 2002.

De nombreux autres artistes sont attendus : Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, The Last Dinner Party ou encore Camila Cabello et Avril Lavigne.

Mais il est déjà trop tard pour acheter des places. Les billets pour cette édition se sont arrachés en novembre en moins d’une heure.

Il fallait débourser 355 livres sterling et cinq livres de frais de réservation pour pouvoir planter sa tente – très souvent sous la pluie et dans la boue – et profiter des concerts de ce festival, l’un des plus connus du monde.

Depuis sa naissance en 1970, « Glasto », qui a lieu dans la campagne anglaise, a vu défiler les plus grandes stars. L’édition 2023 s’était achevée par le dernier concert britannique de la tournée d’adieu d’Elton John.