Dimanche, on couronnera le meilleur club de la NFL. Mais osons écrire que le vrai roi – ou la vraie reine – de cet évènement est, très souvent, la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps ! Cette année, Usher est l’heureux élu et tentera de prendre place dans le top 10 des spectacles les plus regardés de l’histoire du Super Bowl1.

Rihanna 118 700 0002

(2023, Super Bowl LVII)

Jennifer Lopez et Shakira Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 104 100 000

(2020, Super Bowl LIV)

Justin Timberlake Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 106 600 000

(2018, Super Bowl LII)

Lady Gaga Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 118 000 000

(2017, Super Bowl LI)

Coldplay Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 115 300 000

(2016, Super Bowl L)

Katy Perry Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 118 500 000

(2015, Super Bowl XLIX)

Bruno Mars et Red Hot Chili Peppers Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 115 300 000

(2014, Super Bowl XLVIII)

Beyoncé Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 110 800 000

(2013, Super Bowl XLVII)

Madonna Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 114 000 000

(2012, Super Bowl XLVI)

Black Eyed Peas Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos 110 200 000

(2011, Super Bowl XLV)

1. Source : Forbes

2. En millions de téléspectateurs qui ont regardé en direct l’évènement à la télévision