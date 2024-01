Le promoteur et propriétaire du Beach Club, Olivier Primeau, a annoncé mercredi avoir « passé les rênes » des festivals Fuego Fuego et Metro Metro à evenko. Cette transaction importante, réjouissante pour les principaux concernés, ne fait pas que des heureux dans l’industrie des festivals.

« Dans le monde de l’entrepreneuriat, il y a des beaux moments et d’autres plus difficiles, aujourd’hui fait partie des beaux moments », a déclaré Olivier Primeau sur ses réseaux sociaux. Dans un courriel à La Presse confirmant la transaction, le promoteur evenko a signifié avoir fait l’acquisition des évènements en décembre dernier.

Les deux festivals urbains, qui se déroulent sur l’Esplanade du Parc olympique, ont été créés en 2019 (Metro Metro) et 2022 (Fuego Fuego). « Lorsque j’ai acquis le Beachclub en 2015, mon rêve était d’organiser des grands festivals de musique. L’achat du Beachclub s’est révélé être une décision clé pour moi et mon équipe, puisqu’il nous a offert la visibilité et la reconnaissance nécessaires pour lancer des festivals à l’échelle que j’avais toujours imaginée. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE Olivier Primeau

« Nous avons décidé d’acquérir le festival parce que nous étions enchantés de son succès et son positionnement dans le marché », a expliqué evenko, précisant que les détails de la transaction demeureront confidentiels.

« Nous avons également constaté, au cours des dernières années, le succès éclatant des spectacles de musique latine dans nos amphithéâtres et la présentation de Fuego Fuego nous semblait une suite logique afin de faire rayonner encore davantage la musique latine à Montréal. Nous souhaitons jouer un rôle dans le succès du festival en améliorant l’expérience des festivaliers, tenant compte de ce qui a déjà été accompli. »

« Du point de vue d’evenko, c’est une excellente transaction, une très bonne décision pour plusieurs raisons », constate Danilo Dantas, professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal, spécialisé en marketing de la musique.

Par rapport à leur portfolio, il n’y a pas de cannibalisation, il s’agit de leur premier festival de musique latine avec Fuego Fuego. Ça crée une synergie avec ce qu’ils ont déjà : ils savent organiser des festivals, tout ce qui change, c’est le line-up. Danilo Dantas, professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal

En faisant cet achat, evenko s’assure aussi que d’autres promoteurs ne s’emparent pas de cette part du marché, soulève Danilo Dantas. « Il y a peu de chances maintenant que d’autres essaient de lancer des festivals du même genre au même niveau de déploiement. »

Une équipe « expérimentée » prend le relais

Dans son message, Olivier Primeau souligne que ses partenaires et lui ont « mis cœur et âme dans ces festivals pour en faire ce qu’ils sont aujourd’hui : des évènements incontournables et très attendus chaque année à Montréal ».

Olivier Primeau affirme être très fier de ce nouveau chapitre qui commence. « Cette transition représente une étape importante pour nous, marquant la réussite de nos efforts et notre désir de voir ces festivals se développer encore plus avec une équipe expérimentée et déjà très bien établie. »

evenko est déjà derrière cinq grands festivals montréalais : les Francos, le Festival de jazz, Osheaga, Lasso et ÎleSoniq. Avec ces deux nouvelles acquisitions, le promoteur couvre maintenant un très large éventail de genres musicaux avec ses festivals.

« Il y a des avantages et des inconvénients à ça », constate Danilo Dantas. On pourrait notamment s’attendre à une augmentation des prix pour l’accès à ces évènements, dit-il.

Ce sont maintenant eux qui décident des prix pour tous les festivals à grand déploiement. Danilo Dantas, professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal

D’un point de vue plus positif, evenko étant un expert en la matière, on peut aussi prévoir que le service s’améliorera du côté de Metro Metro et Fuego Fuego. « Ils pourront offrir une meilleure expérience, avoir un pouvoir de négociation plus grand pour amener de plus grandes têtes d’affiche, puisque [le plus gros promoteur au monde] Live Nation possède 49 % de l’entreprise. »

« L’industrie affaiblie », estiment les festivals régionaux

Si la nouvelle est forcément réjouissante pour evenko tout comme pour Olivier Primeau, le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) se dit plutôt « inquiet » pour l’industrie culturelle, qui risque de se trouver « affaiblie » par le monopole qu’exerce evenko dans l’échiquier.

Quelques heures après l’annonce de la transaction, le président de l’organisme, Patrick Kearney, a signalé que cette acquisition par evenko amenait « une grande concentration de festivals dans un même portefeuille ». « Admiratif » du fait que ces deux évènements parvenaient à exister sans aide financière, il se désole du fait que ça « ne sera probablement plus le cas ».

« La tarte va rester la même, mais on va avoir deux nouveaux festivals majeurs qui s’amènent, ce qui va avoir un impact », a ajouté Patrick Kearney, qui se demande aussi à quel point ces évènements seront de grandes vitrines pour les artistes québécois, qui ne sont pas assez représentés dans l’affiche selon lui. « Pour moi, on pénalise l’écosystème des festivals plutôt que d’aider les artistes. »

Selon le REFRAIN, il faut que les différents ordres de gouvernement se penchent sur une façon d’aider les petits et moyens festivals dans ce contexte changeant. « Il faut avoir une grande réflexion, et vite, sur l’impact de ces choses-là, poursuit Patrick Kearney. Bien sûr, il y aura des retombées économiques, mais il faut aussi se rappeler que 49 % [d’evenko] est détenu par une compagnie étrangère [Live Nation]. Tout ça est très préoccupant. »

Avec la collaboration de Josée Lapointe, La Presse