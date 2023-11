Chris Stapleton signe un disque maîtrisé de bout en bout, de ses grooves étonnants à ses moments de retenue.

Il a été le dernier à se produire à LASSO l’été dernier et il n’a eu besoin que d’une seule chanson pour que tout le monde comprenne pourquoi c’était lui, le clou du festival : Chris Stapleton a ce supplément d’âme qui fait les grands chanteurs. Ses chansons, même lorsqu’elles sont enracinées dans des évidences, possèdent le raffinement des grands.

L’imposant cowboy barbu avait amorcé sa prestation avec White Horse, morceau épique à la force puisée dans le rock qu’on retrouve aujourd’hui dans la deuxième moitié de son album Higher. Ce disque, comme on s’y attendait après avoir entendu les trois premiers extraits, est très varié. It Takes A Woman est une balade nocturne imprégnée de gospel, alors que Think I’m in Love With You possède un groove irrésistible.

Le fond des airs est country, ici. Sauf que Chris Stapleton n’a rien à voir avec Riley Green ou Morgan Wallen, plus ancrés dans la manière new country. Il n’est pas un traditionaliste pour autant : il flirte avec l’esprit du rock, mais pas dans ses déclinaisons les plus commerciales, contrairement à Luke Combs, et porte lui un bon bagage blues, ainsi que des influences soul et gospel. Ça s’entend partout : dans son chant, bien sûr, mais aussi dans son jeu de guitare touchant et efficace même lorsqu’il est économe.

Higher tire d’ailleurs une partie de sa puissance de sa retenue d’ensemble. Oui, il y a sur ce disque des refrains capables d’emballer un stade, mais surtout quelque chose d’intérieur, d’habité, de ressenti qui fait qu’une chanson au thème éculé (What Am I Gonna Do, qui parle de noyer une peine d’amour) est capable de transmettre quand même une vérité touchante. Sous cette carrure et cette barbe en broussaille, ce cowboy est d’une grande sensibilité et c’est ce qui touche la nôtre.

