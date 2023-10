Tournée Merry Christmas One and All

Mariah Carey célébrera Noël à Montréal

Les feuilles dans les arbres commencent à peine à changer de couleurs que déjà certains pensent à Noël. C’est le cas de Mariah Carey, qui s’arrêtera à Montréal le 29 novembre prochain avec sa tournée Merry Christmas One and All.