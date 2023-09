Une fois par mois, La Presse présente quelques rendez-vous attendus pour les amateurs de musique classique.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

La multiplication des œuvres de compositrices aux programmes des concerts ces dernières années est parfois l’occasion de belles découvertes. Discussion avec la pianiste maskoutaine Élisabeth Pion, qui interprétera le Concerto no 1 en mi bémol majeur d’Hélène de Montgeroult avec l’ensemble Arion du 6 au 8 octobre à la salle Bourgie.

Nous avions rendu compte en juillet d’une nouvelle intégrale discographique des sonates d’Hélène de Montgeroult, active au tournant du XIXe siècle. Faisant partie, après la Révolution française, de la première équipe de professeurs du tout nouveau Conservatoire de Paris, la compositrice et pianiste française s’est notamment distinguée par son recueil d’études pour piano, qui firent plusieurs émules.

Si les études et les sonates ont déjà fait l’objet de quelques enregistrements, ses deux concertos pour piano sont encore peu joués. Le premier, aux dires d’Élisabeth Pion, n’aurait été interprété que par Edna Stern, une des promotrices les plus actives de la musique de Montgeroult.

« C’est une œuvre dont je suis tombée amoureuse », lance la musicienne de 27 ans, une ancienne élève du Conservatoire de Montréal qui a passé plusieurs années à la prestigieuse Guildhall School of Music de Londres.

Le Concerto no 1, comme le no 2, est une transcription faite à partir d’extraits de concertos pour violons de Giovanni Battista Viotti, un virtuose du violon et pédagogue qui avait travaillé pour la reine Marie-Antoinette à la fin de l’Ancien Régime et s’adonnait à l’improvisation avec Montgeroult.

Le concerto ne sonne aucunement comme une transcription. J’inviterais tous les pianistes à jouer ça. Montgeroult a un langage très personnel, comme tous les grands compositeurs. Élisabeth Pion, pianiste

Ceux qui connaîtraient ses sonates ou ses études, qui ont déjà un gros pied dans le romantisme, trouveront probablement le concerto, écrit plus tôt, plus classique. « Même dans le concerto, tu entends toutefois à quel point elle avait l’esprit vif et allumé, et un très bon sens de l’humour, prévient Mme Pion. C’est comme quand je travaillais un concerto de Haydn et que je riais toute seule en me disant que c’était vraiment une bonne joke ! Le concerto de Montgeroult, c’est un peu ça. Si le public ne rit pas, je vais avoir un peu manqué mon coup ! »

« Dans les écrits qu’on a sur elle, tout le monde dit qu’ils n’ont jamais entendu du piano joué comme ça. Il y a une virtuosité désarmante dans certains passages », ajoute celle qui interprétera également le Concerto no 24 en do mineur, K. 491, de Mozart au même concert, une œuvre composée au même moment que le concerto de Montgeroult.

Le lendemain de notre entretien, Élisabeth Pion s’envolait pour aller travailler le Mozart, qu’elle a déjà joué souvent en concert, avec nul autre qu’Alfred Brendel. « Il sait de quoi il parle ! », dit-elle avec respect.

À la salle Bourgie, elle aura la chance de jouer les deux œuvres sur un piano Broadwood, un facteur que Montgeroult appréciait particulièrement. « Ces instruments avaient un son plus soutenu, une mécanique qui permettait plus de chant, c’était donc plus adapté à elle », précise l’artiste, dont la collaboration avec Arion sera l’objet d’un enregistrement.

Le concert permettra également d’entendre une ouverture de Montgeroult (un arrangement du chef d’Arion, Mathieu Lussier) et la Symphonie no 26 en mi bémol majeur, K. 184, de Mozart, une œuvre de jeunesse peu entendue.

« Les gens sont souvent touchés, surpris, par la musique de Montgeroult, car on ne s’attendrait pas à ça pour son époque, témoigne Élisabeth Pion. Dans le style, c’est profondément visionnaire. C’est vraiment comme du Chopin ou du Schumann avant l’heure. Sa musique est comme une pièce manquante dans le puzzle historique. »

À la salle Bourgie du 6 au 8 octobre

Aussi au programme

Un virtuose de la trompette à Montréal

PHOTO THIERRY COHEN, FOURNIE PAR LA SALLE BOURGIE Sergueï Nakariakov

Qualifié de « Paganini de la trompette », Sergueï Nakariakov est une légende vivante. Il sera à la salle Bourgie le 16 octobre (19 h 30) en compagnie de la pianiste Maria Meerovitch et de Daishin Kashimoto, rien de moins que le violon solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin. Nakariakov se produira sur un bugle, un cousin de la trompette à la sonorité plus sombre. On y entendra des œuvres de Schumann, Brahms et Grieg. Le concert sera répété le lendemain soir au Club musical de Québec.

Chaplin sous un nouveau jour avec l’OSM

IMAGE TIRÉE DU FILM Charlie Chaplin dans Le dictateur

Le dictateur de Chaplin a séduit des générations de cinéphiles par son humour, mais aussi par son message de paix. Pourquoi parler de ce film dans une rubrique musicale ? C’est que ce classique du cinéma sera projeté à la Maison symphonique alors que l’Orchestre symphonique de Montréal en jouera la trame sonore, restaurée par Timothy Brock, qui sera aussi au podium. Les deux représentations, le 18 octobre (19 h 30) et le 19 octobre (10 h 30), seront suivies d’un entretien de 30 minutes.

Mozart, entre ombre et lumière

PHOTO FOURNIE PAR LA SALLE BOURGIE Juan-Miguel Hernandez

Le mois d’octobre est décidément fascinant à la salle Bourgie, qui présentera, le 22 octobre (14 h 30), le concert Mozart, de la joie à la tristesse avec Clavecin en concert. Quatre musiciens chevronnés (Luc Beauséjour au pianoforte, Antoine Bareil au violon, Juan-Miguel Hernandez à l’alto et Cameron Crozman au violoncelle) se mesureront à trois chefs-d’œuvre : les Variations pour violoncelle et piano sur « Bei Männern, welche Liebe fühlen » (de la Flûte enchantée de Mozart) de Beethoven, ainsi que la Sonate pour violon et piano en sol majeur, K. 379, et le bouleversant Quatuor pour cordes et piano en sol mineur, K. 478, de Mozart.

Un voyage de quatre siècles tout en poésie

PHOTO FRANÇOIS BERTHIER, FOURNIE PAR LE POÈME HARMONIQUE Vincent Dumestre

Le Poème harmonique et son chef Vincent Dumestre reviennent enfin à Montréal. Ceux dont les disques (chez Alpha) remportent prix par-dessus prix n’ont pas fini de nous surprendre. Les spectateurs de la salle Bourgie entendront, le 28 octobre (19 h 30), un florilège d’œuvres jouées dans les cours de France et d’Italie à l’époque du jeune Louis XIV. Lully, Charpentier, Delalande et Cavalli côtoieront des compositeurs moins connus comme Moulinié et Uccellini.