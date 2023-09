Le septième album d’Ed Sheeran, Autumn Variations, offre plusieurs chansons qui auraient pu rester enfouies et quelques autres que l’on se réjouit de découvrir.

Après avoir fini en beauté, avec - (Subtract), sa série d’albums coiffés des signes mathématiques, Ed Sheeran propose un album qui semble être fait des rognures du précédent. Autumn Variations permet quelques belles surprises, mais provoque aussi des déceptions.

Les formulations sirupeuses n’ont souvent d’égal que les mélodies fades sur cette nouvelle offrande d’Ed Sheeran. Heureusement, la majorité de l’album ne tombe pas dans cette catégorie. Les premiers morceaux sont particulièrement déroutants, après un album plus tôt cette année où l’on avait trouvé un auteur-compositeur-interprète prêt à dépouiller ses compositions pour ne garder que l’essentiel.

Le musicien et collaborateur d’Ed Sheeran Aaron Dessner (The National) a mentionné sur Instagram que ses chansons préférées sont Page et Punchline. Nous sommes du même avis. Ces deux ballades acoustiques, où les voix se superposent, sont celles qui nous ont le plus touchée et dont l’essence est la plus proche de ce qu’Ed Sheeran produit lorsqu’il ne se soucie pas d’être joué à la radio.

Soyons clairs ici : plusieurs des chansons que Sheeran a écrites et qui ont tourné sans arrêt à la radio ensuite sont des bijoux de musique pop. Mais rien ne vaut une mélodie un peu moins commerciale signée par le Britannique. Il sait écrire des refrains accrocheurs comme personne, parler dans une prose singulière des peines du cœur et de l’âme.

Aaron Dessner, qui a agi en tant que coauteur et réalisateur sur tout le disque [comme ce fut le cas pour - (Subtract)], est un artiste multidisciplinaire de grand talent, qui accomplit souvent de très grandes choses dans ses différents projets musicaux. On perd toutefois l’empreinte de sa touche distincte sur ce disque. Ed Sheeran a lui-même une patte que l’on discernerait parmi beaucoup d’autres qui, elle, est bien reconnaissable du début à la fin d’Autumn Variations.

Une autre favorite, When Will I Be Alright, ramène les violons folkloriques que Sheeran affectionne, qui se marient joliment à la guitare acoustique. Head > Heels, où un chœur vient enjoliver un refrain superbement écrit, est une autre belle réussite de ce disque qui convient parfaitement à la saison automnale (comme son nom l’indique), mais qui ne nous accompagnera probablement pas jusqu’à l’hiver.

