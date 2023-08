The Flaming Lips à Osheaga

Décors gonflables, foule qui manque de souffle

Jusqu’à tout récemment, nous ne connaissions The Flaming Lips que de nom. Puisque le groupe américain était à Osheaga dans le cadre de sa tournée célébrant le 20e anniversaire de l’acclamé Yoshimi Battles the Pink Robots, nous l’avons écouté quelques fois sur la route des vacances. Et nous avions hâte de voir la version en spectacle.