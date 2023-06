Un premier album impressionnant : Young Rose possède toutes les qualités pour devenir une vedette du rap. Et pas seulement au Québec.

Nous avions vu passer quelques fois le nom de Young Rose sur Instagram. Bien qu’il soit montréalais, l’offre musicale est si grande que ça nous a pris un moment avant de l’écouter. Son EP de 2021, Stuck on the Moon, démontrait un bon potentiel, mais ses sonorités trap l’empêchaient de réellement se démarquer. Ses plus récents extraits Dark World et Game Me Love étaient plus originaux à nos yeux – et à nos oreilles, surtout.

Toutefois, nous étions loin de nous douter que son premier album, The King Is Dead, lancé vendredi, allait nous surprendre de la sorte. De la pièce-titre, qui s’ouvre avec une intro étrange mais comique, jusqu’au 20e morceau, The Weatherman, la cohésion de cette première œuvre est remarquable. Bien qu’il n’ait que 23 ans, l’artiste affirme que cette première offrande est celle de la « renaissance ».

En plus de sa prodigieuse maîtrise de différents styles et flows – sans être équivalent, son registre va de J. Cole à 6black –, Young Rose a conçu près de la moitié des beats sur The King Is Dead. Mike Shabb, Djib et SeinsSucrer rythment le reste de belle façon avec entre autres quelques bijoux drumless. Ce dernier fournit également un couplet sur Careless with Time, qui contribue à trois des meilleures minutes des cinquante au programme. Un autre moment magique se déploie sur Ebayu, produit par Fabio, sur laquelle Rose et Kris The $pirit se succèdent. L’autre collaboration vient de la rappeuse montréalaise SLM sur Make Me Feel Like Music, qui touche de nouveau la cible.

Cette chanson met fin au « côté A » de The King Is Dead. Young Rose annonce sur la suivante, The King’s Eulogy, que la deuxième partie est plus « profonde et personnelle ». En ce qui nous concerne, elle est même supérieure. Malik Robitaille-Seck est de toute évidence un romantique. Charismatique, il exprime ses joies et ses peines avec finesse. On apprécie aussi le respect avec lequel il traite la gent féminine, et ce, même sur Diaries of a P et Lustaholic, qui vantent ses facultés de tombeur.

Juste avant de clore, le jeune MC s’assure que son message est bien clair sur : « You put your hands on women that something we kill about/I steal your mademoiselle and give her something to sing about », balance-t-il sur That N***a. Il a beau être un romantique, il reste un rappeur. Un très bon rappeur qui ne peut que devenir meilleur.

Young Rose sera en spectacle les 14 et 15 juin puis le 1er juillet. Les détails sur Instagram : @rosefromthe4.

