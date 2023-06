La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, interprète de la célèbre chanson The Girl from Ipanema, est morte à l’âge de 83 ans, a annoncé mardi matin sa famille sur les réseaux sociaux.

« J’apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd’hui et qu’elle se trouve aux côtés de mon grand-père Joao Gilberto », également chanteur, mort en 2019, a écrit leur petite-fille Sofia Gilberto. Selon le site d’information G1, Astrud Gilberto est morte chez elle, à Philadelphie, aux États-Unis.

La chanteuse était justement établie aux États-Unis depuis près de 60 ans, si bien qu’elle était davantage connue sur la scène internationale que dans son pays d’origine. « En tant que Brésilienne, Astrud était un peu pour moi une chanteuse étrangère, nous indique la chanteuse Bïa, établie au Québec depuis presque 20 ans. C’est délicieux à écouter, on reconnaît sa place et la qualité de son travail, mais ce n’est pas un album qu’on avait à la maison.

« C’est donc en France au début de ma carrière que j’ai découvert le réel rayonnement d’Astrud », enchaîne celle qui animera cet été la deuxième saison de l’émission Sous le soleil de Bïa, à ICI Musique. « The Girl from Ipanema jouait partout, les gens venaient tous m’en parler, je me suis dit “mon Dieu, cette femme-là a ouvert les portes à travers lesquelles je suis en train de passer”. »

Née en 1940 à Salvador, dans le nord-est du Brésil, elle a été considérée comme la « reine de la bossa-nova », avec une discographie qui compte 19 albums – son dernier, Jungle, date de 2002. Mais c’est d’abord et avant tout grâce à l’intemporelle Girl form Ipanema qu’elle a atteint le statut d’immortelle. C’est d’ailleurs un peu par accident qu’elle a été appelée à interpréter en 1962 le refrain en anglais de la pièce composée par Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes à l’occasion d’une séance d’enregistrement à New York avec le saxophoniste Stan Getz – qui deviendra le second mari d’Astrud Gilberto. Cette performance lui a valu de devenir la première chanteuse brésilienne à remporter un Grammy, avec le disque de l’année 1964.

« C’est indéniable, ce qu’elle a apporté à la musique brésilienne », soutient de son côté Monica Freire, chanteuse brésilienne établie au Québec. « C’est l’une des premières femmes à recevoir un Grammy, elle a depuis toujours été entourée par des géants de la musique. J’ignore si son influence a été si grande au Brésil, mais c’est certain que The Girl from Ipanema a mis le Brésil sur la carte du monde. »

Astrud Gilberto en dix dates — 30 mars 1940 : Naissance à Salvador de Bahia (Nordeste) d’Astrud Gilberto, née Weinert d’une mère brésilienne et d’un père allemand, qui passera ensuite sa jeunesse à Rio de Janeiro. — 1959 : Elle épouse le chanteur et guitariste Joao Gilberto et, quatre ans plus tard, ils s’installent aux États-Unis où elle a vécu jusqu’à sa mort. — 1964 : Elle devient célèbre avec The Girl from Ipanema où, avec quelques lignes chantées en anglais, elle remporte le Grammy du meilleur disque de l’année. Celui-ci a été enregistré à New York avec Joao Gilberto et le saxophoniste américain Stan Getz, pour lequel elle quittera son mari. — 1972 : Après le succès de Fly Me to the Moon, elle se distingue comme compositrice avec son album Astrud Gilberto Now. — 1977 : Sortie de Far Away, titre phare de son album That Girl from Ipanema, sur des paroles de Hal Shaper, chanté en duo avec Chet Baker, son idole d’adolescente. — Début des années 1980 : Tournées en Europe, au Japon, au Canada et aux États-Unis avec son groupe de musiciens, notamment l’un de ses deux fils, Marcelo Gilberto, à la basse. — 1992 : Lauréate du Latin Jazz USA Award pour l’ensemble de sa carrière. — 2001 : Dernière apparition publique d’Astrud Gilberto, qui s’adonne à la peinture et à la défense des droits des animaux. — 2002 : Intronisée à New York au Temple de la renommée de la musique latine internationale, l’International Latin Music Hall of Fame. — 2008 : Astrud Gilberto, qui a vécu les dernières années de sa vie à Philadelphie, est récompensée par un Latin Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière.

