S’éloignant de la relative légèreté pop de ses débuts, Christine & the Queens propose une œuvre dense, comme un opéra pop-rock-R & B-trip hop, narré par moments par Madonna, et où il est question de deuils, d’identité de genre et de rédemption.

Presque 10 ans après Chaleur humaine (2014), le nom Christine & the Queens n’est plus qu’un repère dans le vaste monde de la musique populaire. Ces dernières années, on a vu l’artiste menant ce projet pop sophistiqué changer de nom plusieurs fois au gré de sa reconstruction identitaire. Il – c’est son pronom choisi – se fait maintenant appeler Red, diminutif de Redcar, nom sous lequel il a publié son précédent disque, l’automne dernier.

Sa trajectoire identitaire teinte Paranoïa, Angels, True Love, album ambitieux tant par sa durée (1 heure 36 minutes !) que l’étendue des univers musicaux explorés. Ses racines chanson pointent parfois (la belle Flowery Days, par exemple), mais Red se déploie en général avec beaucoup plus de panache en puisant dans le R & B dépouillé ou le rock d’atmosphère, tout en intégrant des éléments évoquant le trip-hop (la rythmique de I Met An Angel).

Il faut s’atteler, s’abandonner plutôt, pour goûter pleinement cette œuvre au sens quasi lyrique du terme. Paranoïa, Angels, True Love est en effet un projet narratif gonflé de tristesse où il est question de perte (le deuil de sa mère, notamment) et de renaissance, de douleur et de rédemption, des thèmes entre autres associés à l’identité de genre. « Take my hand and forget that I am just another woman/Even though you see me you’ll never let me be your boyfriend », chante-t-il dans Full of Life, morceau assis sur le thème du Canon de Pachelbel.

Les collaborations de Madonna, qu’on devine intéressée par les affirmations identitaires et esthétiques de Red, ne sont pas particulièrement marquantes. Elle se contente de passages narrés parfois difficiles à saisir, mais on doit admettre qu’il y a quelque chose de symbolique à voir l’icône pop qui incarne la reprise de possession de soi appuyer Red dans sa propre voie. Il reste que la star de ce disque, c’est Red, chanteur caméléon épatant et touchant, capable de douceurs romantiques comme de touchantes poussées quasi incantatoires.

