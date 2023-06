The Age of Pleasure est un album sur lequel Janelle Monáe redevient amoureuse d’elle-même, exprime ses désirs et s’affirme plus que jamais, dans tout ce qu’elle est.

Cette suite au fabuleux et futuriste album Dirty Computer, qui date déjà d’il y a plus de cinq ans, est parsemée de refrains que l’on ne parvient pas à oublier. Ces mêmes refrains respirent l’été, la joie de vivre et… le sexe. Janelle Monáe est ici complètement décomplexée, martelant d’une chanson à l’autre qu’elle s’aime et qu’elle veut propager cet amour.

D’entrée de jeu, avec la pièce Float, l’un des deux simples dévoilés avant la sortie de l’album, Monáe s’affirme. Elle chante avoir changé, ne plus se laisser marcher sur les pieds, être en paix. « Je ne marche pas, je ne danse pas, je flotte », lance-t-elle sur cette pièce, l’une des meilleures du disque.

Tout au long du disque, l’artiste multidisciplinaire chante sa propre gloire, sur des hymnes émancipatoires hautement satisfaisants. Monáe célèbre son identité queer, sa différence, son indépendance.

Dans une entrevue pour Apple Music, Janelle Monáe a révélé avoir fait jouer son album à ses amis durant des fêtes, avec une règle en tête : si la chanson ne fonctionne pas pendant un party, alors elle ne se retrouve pas sur l’album. Résultat : ce disque fait bouger. Du début à la fin, il donne envie de danser. On passe du rap, au R&B, à l’afrobeat, au reggae, puis à quelques moments de soul comme Monáe sait les concocter. The Age of Pleasure rend un vaste hommage à la musique d’origine africaine, tout en insufflant une dose de modernité.

The Age of Pleasure est conçu de façon évolutive, laissant les styles se succéder pour faire avancer la fête sur différents rythmes au fil des 32 minutes d’écoute. Dans tout ce qu’elle propose sur ce disque, celle qui est également une superbe actrice démontre qu’elle a une intelligence artistique sans borne. Il nous tarde désormais de voir ces chansons vivre sur scène. Son passage à Montréal en septembre prochain promet d’être électrisant.

