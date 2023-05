Le Québécois Rami Bizzle, de Planet Giza, est derrière l’un des beats du premier album d’Estee Nack sur l’étiquette Griselda, qui domine le rap underground américain depuis quelques années.

Lors d’entrevues, Connaisseur Ticaso, Nicholas Craven et Mike Shabb m’ont tous parlé de l’influence du collectif Griselda sur leur son actuel, une réinterprétation du boom-bap des années 1990 qui se caractérise par des beats construits à partir d’échantillonnages (sampling) rythmés par de puissantes percussions.

Une tendance récente voit toutefois ces dernières disparaître ou être réduites au minimum, un genre appelé en tout logique drumless. La cadence de la voix et les samples deviennent alors les piliers de la pièce.

La leçon hip-hop du jour est également un préambule qui permet de présenter Estee Nack, l’un des meilleurs rappeurs dans ce style presque a capella. Prolifique, il lance plus d’un album par année depuis environ cinq ans.

Nacksaw Jim Duggan est toutefois son premier sous l’étiquette Griselda. Westside Gunn, cofondateur de celle-ci, n’a pas encore accroché son micro, mais se considère aujourd’hui davantage comme un « curateur ». Tel un directeur artistique, il supervise entre autres le choix des beats, des collaborateurs et du visuel. Les albums Pray for Haiti, de Mach-Hommy, et Kiss the Ring, de Rome Streetz, sont parmi ses œuvres les plus achevées.

À l’instar de celles-ci, Nacksaw est d’une grande cohésion et fait briller les caractéristiques uniques de son artiste principal. Dans le cas d’Estee Nack, il s’agit d’un flow autoritaire, d’une énergie singulière et de récits authentiques. Le MC de Lynn, au Massachusetts, peint des images qui sont à la fois vives et brutes. D’origine dominicaine, il saupoudre ses textes d’espagnol.

La musique est principalement assurée par l’équipe de production de Griselda, soit Conductor Williams, Camoflauge Monk et Denny Laflare, puis Crucial The Guillotine. Le Québécois Rami Bizzle, de l’excellent trio Planet Giza, a également composé le morceau SpaceX, l’un des plus réussis des 14.

À une époque où bien des albums rap comptent à peine une douzaine de chansons, on trouve que Nacksaw s’étire un peu. BRAP, le précédent d’Estee Nack produit par V Don — l’un de nos préférés —, s’est limité à 11 et est supérieur.

Ce type de rap n’est assurément pas pour tous. Les beats peuvent manquer de rythme pour certains, alors que les rimes peuvent sembler éparpillées. En ce qui nous concerne, c’est le sentiment de liberté combiné au souci du détail qui nous charme. Nacksaw n’est pas un chef-d’œuvre, mais est unique en son genre.

0:00 0:00 Couper le son