La sortie de la bande originale du film Love Again marque le retour sur disque de Céline Dion. Or, ses admirateurs de longue date risquent de ne pas la reconnaître…

L’originalité n’a jamais été la plus grande qualité de Céline Dion. Elle a mené sa carrière en faisant des choix en général prudents, restant dans les limites d’une pop assez classique et des grands hymnes romantiques. On ne s’étonne donc pas qu’elle demeure une fois de plus dans les sentiers battus pour Love Again, une comédie romantique que mon collègue Marc-André Lussier décrit comme « une bluette sentimentale aux 50 nuances de beige ».

Ce qui nous étonne, en revanche, c’est que sur les cinq nouvelles chansons que renferme ce disque, on ne retrouve pas la Céline qu’on connaît. Sur la chanson Love Again – comme sur trois des quatre autres nouveaux morceaux –, son chant a été dénaturé au point où on peine à le reconnaître. Sa voix jadis puissante, flexible et virevoltante, capable de fragilité comme d’envolées épiques, a été gommée comme jamais auparavant à l’aide d’outils de lutherie numérique.

C’est parfois subtil comme sur Love of My Life, ballade quasi disneyesque qui ouvre le disque. C’est patent sur Love Again, où la voix de Céline a quelque chose de robotique. Ce l’est aussi sur The Gift, chanson sur le mode de la pop latine actuelle – fort entraînante et assez réussie, d’ailleurs – qui pourrait toutefois être l’œuvre de dizaines d’autres chanteuses qu’on maquille avec Autotune. Le morceau où Céline ressemble le plus à Céline est Waiting On You, inspirée de la pop américaine des années 1950 et assaisonnée d’une sauce soul gospel.

Le contraste entre la Céline qu’on connaît et celle qu’on entend ici est d’autant plus frappant que l’album compte aussi plusieurs chansons emblématiques de la diva québécoise comme It’s All Coming Back To Me Now, Where Does My Heart Beat Now, All By Myself et A New Day Has Come. Des airs qui mettent justement en valeur sa vraie voix, avec ce qu’elle peut avoir de cru, mais de toujours vrai.

Se pourrait-il que, au-delà d’un choix artistique destiné à mettre Céline au goût du jour, ce recours à l’outillage numérique ait été nécessaire pour gommer les fragilités nouvelles de sa voix ? Se pourrait-il que ces premiers nouveaux morceaux en quatre ans révèlent sans le montrer à quel point la chanteuse est diminuée par la maladie ? Ces questions se posent inévitablement. Chose certaine, ceux qui espéraient des retrouvailles avec Céline risquent d’être décontenancés par ce disque-là.

0:00 0:00 Couper le son