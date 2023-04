Le pianiste Marc Bourdeau lance un disque-ode à la métropole québécoise, l’occasion de (re)découvrir de petits bijoux pianistiques d’ici.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Sur le disque, produit sous l’égide du Centre de musique canadienne, figure une photo de la crête du nouveau bâtiment du Quartier des spectacles où siège désormais l’Office national du film, qui a d’ailleurs invité huit réalisateurs à créer chacun un court métrage sur une des pièces du disque (offertes gratuitement au montrealmusica.com/album-videos/).

À quoi ressemble un disque de piano sur Montréal ? Le chambriste et accompagnateur Marc Bourdeau confie avoir sélectionné une série de « pièces contrastantes d’une compositrice et de huit compositeurs ayant un lien avec Montréal et qui ont, chacune et chacun à sa manière, marqué le paysage musical québécois, voire canadien ».

On a donc droit à sept pièces composées avant la Révolution tranquille (Claude Champagne, André Mathieu et François Morel), à douze pièces datant des années 1990 à aujourd’hui (Jacques Hétu, John Rea, Denis Gougeon, Marc-André-Hamelin et Rachel Laurin), et à trois morceaux composés à différents moments de la vie du jazzman Oscar Peterson.

Si certaines pièces, comme Piano-Soleil de Gougeon, le Prélude romantique d’André Mathieu et les Deux études de sonorité de Morel, sont relativement entrées au répertoire de nos pianistes, notamment grâce aux exigences de certains concours et examens, les autres morceaux restent assez peu connus.

En plus de ces classiques québécois, on goûtera entre autres le délicat et nostalgique Prélude « à mes filles », composé pendant la Seconde Guerre mondiale par Champagne, la colorée Music Box d’Hamelin, la touchante Love Ballade de Peterson et les six extraits de l’intéressant cycle Las Meninas de Rea, que l’ancien prof de McGill a dédiés à des compositeurs plus ou moins connus, dont la Canadienne Alexina Louie.

Marc Bourdeau en livre une interprétation méticuleuse, mais qui aurait pu aller plus loin dans la souplesse des phrasés et la recherche de climats. Très beau piano capté dans l’atmosphère enveloppante du Conservatoire de musique de Montréal par Anne-Marie Sylvestre.

