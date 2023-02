On sent dans le plus récent projet de l’auteure-compositrice-interprète Caroline Polachek, Desire, I Want to Turn Into You, l’ambition de mettre de l’avant un genre aventureux qui ne ressemble qu’à elle, au moyen d’inspirations musicales diverses et marquées.

La moitié du regretté duo Chairlift (qu’elle formait avec Aaron Pfenning) connaît sa musique sur le bout des doigts, elle qui produit en plus de composer, de jouer de plusieurs instruments et d’écrire (notamment pour des vedettes comme Beyoncé ou Christine and the Queens). Cette expertise se traduit dans un ensemble de chansons renversantes d’originalité, impeccablement réalisées. Pour compléter le tout, sa performance vocale est phénoménale sur cet album, qui mène sa pop expérimentale plus loin que jamais.

Sur Desire, I Want to Turn Into You, paru le jour de la Saint-Valentin, Caroline Polachek aborde l’amour et le désir comme des choses en constant mouvement, puissantes et inévitables, pour le meilleur et pour le pire.

La palette musicale de ce disque est immense. Polachek laisse parfois des influences claires du trip-hop s’immiscer dans ses couplets, dans les rythmes comme dans sa livraison (par exemple, sur la tumultueuse pièce électro-pop Welcome To My Island, qui ouvre l’album de 45 minutes). Le drum and bass se fait une belle place au sein des pièces principalement tournées vers la pop-synth. La musique électronique se colle ici aux codes de la musique pop, puis s’inspire de toutes sortes de genres. Toutes ces rencontres fonctionnent, nous embarquent chaque fois dans différents univers soniques, chacun portant la patte distincte et très habile de Caroline Polachek.

Fly To You, avec Grimes et Dido, est exceptionnelle : les voix des trois artistes, angéliques, se posent avec une déstabilisante légèreté sur les rythmes de drum and bass. Sunset puise dans les traditions musicales espagnoles (et elle le fait aussi bien qu’un titre de Rosalía). I Believe, saccadée et essoufflante, est une magnifique incursion dans le breakbeat, que l’on retrouve plus tard sur la finale, Billions. Butterfly Net, l’une de nos favorites, répond plutôt aux règles du folk rock vaporeux d’il y a 50 ans.

Caroline Polachek possède l’aptitude inestimable d’utiliser toutes ses connaissances musicales et son grand talent pour créer un objet qui se distingue de tout le reste et raconte sa propre histoire.

