Déjà un quatrième album pour FouKi, qui vient du rap et de l’écurie des Disques 7e Ciel, mais qui est devenu une véritable star pop du Québec. La preuve : ses prochains spectacles à la Place Bell et au Centre Vidéotron.

« Je suis le rappeur préféré de Ricardo », chante-t-il sur On l’fait, pièce sur laquelle figure Imposs.

On ne se le cachera pas : on n’a pas l’habitude d’écouter FouKi pour explorer les méandres les plus sombres de notre âme, mais pour passer du bon temps avec une certaine légèreté propre à la musique pop. Or, la soif de bonheur de FouKi s’accompagne d’une plus grande introspection sur Zayon.

Si on peut reprocher à FouKi de prêcher par excès de candeur sur la pièce d’ouverture Cowboy (Ils veulent tous sauver la planète / Mais avant faudrait qu’on la respecte), quand on entend le solo de guitare à la fin, on se dit que pour FouKi, tout est permis. D’autant plus qu’il est désormais le principal compositeur de ses chansons (en collaboration avec ses potes QuietMike, Pops and Poolboy, Ruffsound, Adem Boutlidja, BYNON et Jay Century).

Le principal intéressé le répète souvent : il ne veut pas s’en tenir au rap. « Je fais ma musique et that’s it », a-t-il dit en entrevue avec La Presse.

Si FouKi rend un hommage trop facile à une décennie qu’il n’a jamais connue – et qui a précédé celle de sa naissance –, les années 1980, Cœur de la ville bat avec une grande mélodicité pop, alors que la ballade Nous atteint justement sa cible dans l’émotion. C’est aussi avec un naturel désarmant que FouKi appose son flow relax au rythme de No Stress (avec les rappeurs belges Primero & Swing).

St-Han Quinzou, duo avec P’tit Belliveau, s’écoutera sans doute mieux à la Saint-Jean-Baptiste qu’en plein mois de février, alors qu’on reproche aux paroles de F.. My Life certaines formules bancales (My Life, mais je l’aime quand même / Oui je m’aime quand même / Même quand le ciel me tombe sur la tête).

C’est avec la chanson Ségala que l’album atteint son sommet : pour l’intensité mélodique, l’atmosphère, les harmonies vocales, les arrangements de claviers. FouKi relate les frasques de sa jeunesse montréalaise avec une mélancolie et une profondeur dans lesquelles on voudrait le voir plonger encore davantage.

