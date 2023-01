(New York) Tom Verlaine, guitariste et co-fondateur du groupe de protopunk Television qui a influencé de nombreuses formations alors qu’il jouait dans la salle de concert CBGB, à Manhattan, aux côtés des Ramones, de Patti Smith et des Talking Heads, est mort. Il avait 73 ans.

Mark Kennedy Associated Press

Il est mort samedi à New York, entouré d’amis proches après une brève maladie, a déclaré Cara Hutchison de la Lede Company, une société de relations publiques.

« Tom Verlaine est passé dans l’au-delà que son jeu de guitare a toujours laissé entrevoir. Il était le meilleur guitariste rock and roll de tous les temps et, comme Hendrix, il pouvait danser des sphères du cosmos au rock garage. Cela prend une grandeur particulière », a écrit sur Twitter Mike Scott des Waterboys.

Bien que Television n’ait jamais connu beaucoup de succès commercial, le jeu inventif et déchiqueté de Tom Verlaine dans ce groupe à deux guitares a influencé de nombreux musiciens. Television a sorti son premier album révolutionnaire Marquee Moon en 1977 — comprenant la chanson éponyme de près de 11 minutes et Elevation — et le second, Adventure, un an plus tard.

« Marquee Moon est devenu une sorte de Saint Graal du rock indépendant dans les années qui ont suivi. Cela a eu une influence évidente sur des artistes tels que Pavement, Sonic Youth, les Strokes et Jeff Buckley », écrivait le magazine Billboard en 2003.

La tension croissante entre Tom Verlaine et son collègue guitariste Richard Lloyd a conduit Television à se dissoudre après son deuxième album Adventure. Le groupe s’est réuni pour un album éponyme de 1992 pour Capitol Records et des apparitions sporadiques en direct.

« Nous voulions tout dépouiller davantage, loin de la théâtralité showbiz des groupes de paillettes, et loin du blues et du boogie », a écrit le cofondateur de Television, Richard Hell, dans son autobiographie. « J’ai rêvé que j’étais un clochard très propre. [...] Nous voulions être austères et durs et déchirés, comme le monde était. »

Tom Verlaine a sorti huit albums solo, son plus grand succès commercial étant son deuxième, en 1981, Dreamtime, qui a culminé à la 177e place du palmarès des albums Billboard. Il a fréquemment servi d’accompagnateur à son ancienne amante Patti Smith.

Les hommages en ligne comprenaient ceux de Susanna Hoffs et Billy Idol, qui ont déclaré que Tom Verlaine avait fait de la musique qui avait influencé la scène punk américaine et britannique. Patti Smith a partagé un hommage sur Instagram, publiant une photo d’eux deux ensemble.

Il est né Tom Miller — prenant plus tard le nom de famille du poète français du XIXe siècle Paul Verlaine après avoir rencontré Richard Hell, né Meyers, dans une école du Delaware. C’étaient des enfants grands, maigres et sardoniques qui ont abandonné leurs études et se sont dirigés vers l’East Village, où ils ont travaillé dans des librairies et écrit de la poésie ensemble.

« Il était connu pour son lyrisme anguleux et ses côtés lyriques pointus, son esprit sournois et sa capacité à secouer chaque corde à son émotion la plus vraie, a déclaré un communiqué de son agente. Sa vision et son imagination vont nous manquer. »