Lynda Lemay fera paraître les sixième et septième volets de son marathon chansonnier en janvier et février.

Lynda Lemay s’est lancée dans un projet fou : composer, enregistrer et publier 11 albums en 1111 jours, c’est-à-dire un peu plus de trois disques par an pendant un peu plus de trois ans. Elle tient le fil et annonce la parution des sixième et septième volets de ce marathon chansonnier en janvier et février.

Il n’y a qu’un pas, où il sera question de violence au sens large, sera disponible le 20 janvier. Trois semaines plus tard, Lynda Lemay lancera Entre la flamme et la suie, collection de « 11 histoires de cœurs qui palpitent, se font mal, s’éteignent presque et s’enflamment à nouveau ».

Lynda Lemay s’est entourée de plusieurs invités spéciaux pour Il n’y a qu’un pas : Janette Bertrand, Ingrid Falaise, Normand D’Amour, Michel Jean, Marina Orsini, Mara Tremblay, Sanseverino et quelques autres figurent au générique.

Le projet marathon « Il était onze fois » a été amorcé avec la parution, en novembre 2020, des disques Il était onze fois et Des milliers de plumes.