L’auteure-compositrice-interprète américaine Lana Del Rey a annoncé ce mercredi la sortie d’un nouvel album prévu pour mars. Son titre : Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Boulevard.

Le neuvième album studio de Lana Del Rey doit paraître le 10 mars prochain. Pour faire patienter ses admirateurs, la chanteuse a partagé la chanson-titre, qu’elle a coécrite avec Mike Hermosa.

L’album doit contenir 16 pièces. Outre son habituel acolyte Jack Antonoff, Mike Hermosa, Drew Erickson, Zach Dawes et Benji ont travaillé à cette nouvelle collection de chansons. Parmi les artistes invités, notons la présence de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Tommy Genesis et SYML.