Une fois par mois, La Presse présente quelques rendez-vous attendus pour les amateurs de musique classique.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Le nom de Barbara Hannigan est devenu synonyme d’engagement physique et émotionnel dans le répertoire contemporain classique. La soprano et cheffe d’orchestre fait ses débuts à l’Orchestre symphonique de Montréal, du 7 au 11 décembre.

La musicienne néo-écossaise, jointe à Amsterdam, où elle dirige le légendaire Orchestre du Concertgebouw pour trois concerts, s’étonne d’avoir été si peu invitée à Montréal, elle qui a de surcroît une sœur violoncelliste (Sheila Hannigan) à demeure dans la métropole. Sa dernière apparition dans la ville remonte à 2009 pour une collaboration avec la Société de musique contemporaine du Québec.

Il faut dire que l’Europe est un terrain de jeu plus naturel pour une figure de la musique contemporaine comme elle. Après avoir habité les Pays-Bas pendant une vingtaine d’années, elle a déposé ses valises au Finistère, où elle habite depuis 2015.

À Montréal, où elle chantera aux côtés de l’OSM et de son chef Rafael Payare, Barbara Hannigan interprétera deux de ses œuvres fétiches : Djamila Boupacha de l’Italien Luigi Nono et Lonely Child du Montréalais Claude Vivier. L’orchestre conclura la soirée avec la mélancolique Valse triste de Sibelius et la monumentale Symphonie fantastique de Berlioz.

La soprano s’emballe en parlant des deux partitions, particulièrement celle de Nono, un bref morceau — environ quatre minutes — pour soprano a cappella sur un texte espagnol, qu’elle a interprété un peu partout, notamment à la Scala de Milan.

« Djamila Boupacha était une résistante algérienne durant la guerre d’Algérie. Elle a été accusée d’un crime et arrêtée par la police, qui l’a torturée. Son cas a été pris en charge par une avocate française et elle est devenue un symbole pour la Résistance et les droits de la personne. Pablo Picasso l’a peinte et Simone de Beauvoir a écrit sur elle », raconte-t-elle.

Une musique magistrale

Mais c’est Lonely Child qui constitue le point d’orgue du concert. Barbara Hannigan ne tarit pas d’éloges sur notre génie assassiné : « C’est une pièce très chère à mon cœur, je l’ai chantée partout dans le monde, la dernière fois avec l’Orchestre philharmonique de Vienne. Tous les orchestres avec qui j’ai fait du Vivier comprennent tout de suite qu’on a affaire à une musique magistrale. »

« Étonnamment, c’est aux Pays-Bas que j’ai entendu le plus de musique de Claude Vivier, affirme-t-elle. Sa musique était promue par le chef et pianiste Reinbert de Leeuw. »

« C’est une œuvre autobiographique, poursuit la soprano. Vivier a grandi dans un orphelinat et ne connaissait pas sa mère. Il était très seul. Le langage de la pièce est une combinaison de français et d’une langue inventée qu’il a créée pour lui-même quand il était enfant. Il utilise ce langage dans toutes ses œuvres vocales. »

Si les Montréalais entendront Barbara Hannigan chanter Vivier, les Amstellodamois l’ont pour leur part vue interpréter l’œuvre du podium, sa collègue Aphrodite Patoulidou se chargeant de la partie vocale.

Je pourrais entrer dans le livre des records Guinness, car je ne crois pas qu’un musicien ait déjà dirigé une pièce une semaine pour la refaire comme soliste la semaine suivante ! Barbara Hannigan, soprano et cheffe d’orchestre

Il est vrai que la chanteuse est abonnée aux exploits, elle qui se risque parfois à conjuguer simultanément chant et direction. Mais pas à n’importe quel prix. « Je le fais seulement quand cela a du sens sur le plan dramatique, de préciser l’interprète. Je crois aussi que c’est plus facile de diriger pour un chanteur que pour un pianiste ou un violoniste, parce qu’ils utilisent leurs deux mains, alors que moi, je suis libre. »

Même si elle dirige de plus en plus de musique romantique (les Métamorphoses de Strauss étaient au programme au Concertgebouw) et classique (elle dit a-do-rer Haydn), la musicienne continue, comme elle le fait depuis le conservatoire, à défendre le répertoire contemporain. « C’est devenu pour moi une sorte de “noblesse oblige” », confie-t-elle.

Barbara Hannigan et la Symphonie fantastique de Berlioz, avec l’OSM sous la direction de Rafael Payare, à la Maison symphonique le 7 décembre, 19 h 30, et les 10 et 11 décembre, 14 h 30

Aussi au programme

Un Noël tout en buzz à Bourgie

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BUZZ CUIVRES L’ensemble Buzz Cuivres

L’ensemble Buzz Cuivres s’est distingué au cours des années par ses disques ciselés et ses concerts mêlant différents répertoires. Le quintette, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, sera l’invité de la salle Bourgie le 9 décembre (19 h 30) pour un concert de Noël familial faisant la part belle à des classiques comme Sainte Nuit, Sleigh Ride et Casse-Noisette.

Des valeurs sûres pour le Messie de l’OCM

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le chef d’orchestre Simon Rivard

C’est le prometteur chef Simon Rivard qui dirigera le Messie de l’Orchestre classique de Montréal (OCM) cette année. L’œuvre phare de Haendel sera donnée le 13 décembre (19 h 30) dans la crypte de l’oratoire Saint-Joseph avec des solistes de choix : la soprano Hélène Brunet, la contralto Rose Naggar-Tremblay (gagnante du Concours OSM 2021), le ténor acadien Zachary Rioux et le renommé baryton Phillip Addis. Les Chantres musiciens et Les Filles de l’île assureront les parties chorales pour ce concert dédié au regretté chef Gilbert Patenaude.

Un Noël baroque dans l’île Jésus

PHOTO TIRÉE DU SITE DE VINCENT DE KORT Le chef d’orchestre néerlandais Vincent de Kort

Le répertoire baroque ne manque pas d’œuvres plus ou moins associées à la fête de Noël. L’Orchestre symphonique de Laval y consacrera un programme complet le 14 décembre (19 h 30) sous la direction du chef baroque néerlandais Vincent de Kort. Rendez-vous à la salle André-Mathieu pour entendre le célèbre Concerto grosso « de Noël » de Corelli, des extraits du Messie de Haendel, une cantate de Noël de Bach et « L’hiver » des Quatre saisons de Vivaldi.

Noël chez Olivier Messiaen

PHOTO TIRÉE DU SITE DE NICHOLAS CAPOZZOLI Nicholas Capozzoli, directeur musical de la cathédrale anglicane Christ Church

Envie d’un concert de Noël pas comme les autres ? Nicholas Capozzoli, directeur musical de la cathédrale anglicane Christ Church (angle Robert-Bourassa et Sainte-Catherine), jouera l’intégrale de La Nativité de Messiaen le 21 décembre (19 h) sur l’orgue Wilhelm dont il est titulaire. Neuf morceaux d’une profonde spiritualité racontant la naissance de Jésus à travers chants d’oiseaux et rythmes hindous.