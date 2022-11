Mariah Carey n’est pas la « reine de Noël »

La chanteuse Mariah Carey ne peut pas prétendre au titre de « reine de Noël », ont tranché les autorités américaines. All I Want for Christmas Is You a beau trôner au sommet des palmarès Fêtes après Fêtes, l’Office américain des brevets et des marques (OABM) a refusé de réserver l’appellation « Queen of Christmas » à la diva, ont révélé plusieurs médias américains mercredi.