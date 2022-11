Ce n’est pas une, mais bien deux pièces orchestrales du producteur montréalais Apashe qui feront bouger les joueurs de Just Dance 2023. Majesty, une collaboration avec le rappeur Wasiu – qui réside aussi dans la métropole –, et Witch, sur laquelle rappe l’Ukrainienne Alina Pash, figurent parmi la quarantaine de chansons retenues par le studio Ubisoft Paris.

Dans la nouvelle mouture du jeu d’imitation de chorégraphies, dont la sortie est prévue le 22 novembre, Apashe brillera aux côtés d’étoiles internationales comme Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Britney Spears, Bruno Mars, Dua Lipa, Billie Eilish ou encore Linkin Park.

« Mes tounes sont très différentes de ce qu’ils ont l’habitude de mettre », observe John De Buck, alias Apashe, joint au téléphone à Berlin.

Ce ne sont pas des tounes pop ou 100 % hip-hop, sur lesquelles les gens ont l’habitude de danser. Les créateurs sont peut-être attirés par ça. Ça reste très dansant, mais ce n’est pas aussi intense que de la musique de rave ou de club. John De Buck, alias Apashe

Le chef-d’œuvre épique Majesty, où le fantôme de Wolfgang Amadeus Mozart rencontre l’esthétique trap, apparaît sur l’album Requiem, paru en 2018. Le Montréalais Wasiu y rappe avec adresse et autorité. Le clip, tourné à L’Anse-Saint-Jean, a été regardé plus de 11 millions de fois sur YouTube.

Une chanson politique

Quant à Witch, la chanson a pris un tout nouveau sens depuis sa sortie sur l’EP I Killed the Orchestra, en 2021. « To live and fight is my limbo », assène l’artiste invitée, Alina Pash, qui a été désignée pour représenter l’Ukraine au concours Eurovision de la chanson 2022. Or, sa candidature a été retirée après que les autorités eurent enquêté sur un voyage illégal de la chanteuse en Crimée via la Russie, en 2015. Son remplaçant, le groupe rap Kalush, a permis à l’Ukraine de remporter la compétition.

« Witch est devenu un symbole politique, raconte Apashe. On a tourné le clip à Kyiv en 2020, bien avant la guerre. Alina Pash est très impliquée depuis toujours. Quand on a fait [la chanson], on avait surtout le goût que les gens sentent des choses reliées à un climat de pandémie et de monde qui va mal, mais d’essayer de garder du positif. Ça reste défoulant, dansant et assez profond. J’aime bien cette dualité à la fois dramatique et festive. C’est un peu la trame sonore de notre génération. »

PHOTO YURII SOLODZHUK, TIRÉE DE WIKIPÉDIA Alina Pash, rappeuse ukrainienne

Apashe, qui a souvent donné des prestations en Europe de l’Est, raconte s’être lui-même trouvé au milieu d’un conflit entre des amis russes et ukrainiens. Ce week-end, il est attendu pour un concert en Pologne, où un missile a tué deux personnes – finalement par accident – et mis le monde en état d’alerte.

John De Buck, dont la musique s’immisce aussi dans des films et des jeux de sport ou d’action, ignore si les créateurs de Just Dance étaient conscients de la charge symbolique de Witch lorsqu’ils ont arrêté leur choix.

Est-ce qu’ils se sont attardés aux paroles ? C’est quelque chose que je me demande. Lacrimosa et Majesty, dans les paroles et le message, c’est un peu plus léger. Je ne sais pas s’ils ont réalisé la lourdeur de Witch. John De Buck, alias Apashe

Ce n’est pas la première fois que le travail d’Apashe, d’origine belge, tombe dans l’œil d’Ubisoft Paris. Entre autres collaborations : la pièce Lacrimosa a été retenue pour la trame sonore de Just Dance 2021. Le producteur est donc bien au fait des répercussions d’une telle sélection. « Je n’avais pas réalisé à quel point Just Dance a une communauté de joueurs aussi impliqués. Ce n’est pas juste des consommateurs. J’ai vu ma musique dans des playlists reliées au jeu et dans plein de vidéos. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Apashe dans son studio de Montréal en 2020

Dans le passé, d’autres Québécois ont bénéficié de la vitrine planétaire Just Dance. Le rappeur montréalais Imposs a fait danser les joueurs avec sa pièce Stadium Flow en 2016, tandis que la danseuse et vedette de TikTok Énola Bédard sert de modèle pour la chanson Level Up, de Ciara, dans la mouture 2022.

Le jeu multiplateforme s’est écoulé à plus de 80 millions d’exemplaires depuis sa création, en 2009. La popularité de la marque passe notamment par des défis viraux dans les réseaux sociaux.