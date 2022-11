L’ère des avatars ne fait que commencer et l’industrie du spectacle s’ouvre aux mondes virtuels : après Travis Scott dans Fortnite, voici que Notorius B. I. G. ressuscitera dans Horizon Worlds de Meta pour un concert exclusif auquel participera aussi Sean « Diddy » Combs.

Biggie, décédé il y a 25 ans, sera le point d’ancrage de cet évènement campé dans le Brooklyn des années 90 rebaptisé The Brook, précise le magazine Variety. L’avatar du rappeur né Christopher Wallace interprètera ses chansons les plus marquantes et racontera aussi sa vie.

« La capacité à créer une nouvelle façon de présenter la musique de mon fils Christopher grâce à l’avancement de la technologie est parfois difficile à comprendre pour moi, a indiqué Voletta Wallace, mère du défunt rappeur dans un communiqué cité par Variety. Cependant, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai suivi le développement de son avatar, comprenant la valeur ajoutée pour les fans de le voir d’une manière qui n’était pas possible jusqu’à présent. »

L’évènement virtuel The Notorius B. I. G. Sky’s the Limit aura lieu le 16 décembre à 21 h, heure de l’Est.

En plus des évènements dans des mondes virtuels, les concerts « virtuels » sont en vogue depuis quelques années avec l’amélioration des techniques de projections pouvant donner l’illusion du 3D. En plus de l’icône virtuelle japonaise Hatsune Miku, on a pu voir Tupac à Coachella, Roy Orbison en tournée et ABBA en concert.