Les gars de Bleu Jeans Bleu sont de retour avec Top minou, qui reprend exactement là où ils avaient laissé après Perfecto et le succès monstre Coton ouaté. Nous avons décortiqué l’album, qui sortira vendredi, avec Mathieu Lafontaine, alias le chanteur aux r roulés Claude Cobra.

L’humour

Bacon en bédaine, La pure pureté du beurre pur 100 % pur beurre, Y a quelqu’un qui a botché mon sandwich : dès qu’on lit les titres des 11 chansons de Top minou, on sait qu’on est chez Bleu Jeans Bleu. Et les textes sont bien sûr à l’avenant. Si ce n’est pas drôle, ce n’est pas du Bleu Jeans Bleu ? « Ce n’est pas écrit comme de l’humour. Mais quand ça fait sourire, on est drette à la bonne place. Et quand les gens rient, c’est un bonus », répond Mathieu Lafontaine. Leur truc, c’est la « petite jambette à gauche ou à droite », le « petit edge » dans les mots et la musique, explique-t-il. Dans Molle twist vanille-vanille par exemple, si le narrateur, peu aventurier en termes culinaires, avait commandé seulement une molle à la vanille, il n’y aurait probablement pas eu de chanson. « Mais twist vanille-vanille, c’est tellement téteux ! Là, c’est assez épais pour que je le fasse. »

Le quotidien

Les aléas du quotidien semblent une source continuelle d’inspiration pour le groupe. Même une fin de descente abrupte en crazy carpet chez l’ami Ti-Louis. « De ne pas avoir de style musical collé au groupe nous donne un terrain de jeu infini. On peut s’inspirer de n’importe quoi. » L’idée est de partir d’un évènement réel pour en faire une fiction digne de se retrouver dans une chanson. « La débarque en crazy carpet, c’est ben plus gros que ce qui est arrivé dans la vie ! Ç’aurait été plate, une petite débarque. » La beauté, avec le quotidien, c’est que « tout le monde en a un. Et ils se ressemblent plus qu’on pense ». C’est pour cette raison que la nourriture est très présente dans l’univers du groupe. « C’est sous-utilisé, je trouve ! », dit Mathieu, qui explique que la bouffe, rassembleuse et imagée, est souvent un prétexte pour parler d’autre chose. Souper fondue, par exemple, raconte un couple qui veut se retrouver malgré la fatigue des jours. « La mission des Bleus est de divertir et de mettre de bonne humeur. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de fond caché. »

La musique

Sur la chanson Permis de moto, un semi-retraité s’imagine retrouver jeunesse et liberté au volant d’une moto, porté par un refrain digne du Bon Jovi des années 1980. Si le groupe aime jouer avec les contrastes, il ne se gêne pas non plus pour composer des musiques qui collent parfaitement au propos. « La petite fougue rock, le refrain sing along plein d’espoir… quand il part, il va exactement là où tu penses qu’il va aller ! » Dans Bacon en bédaine — un genre de sport extrême que Mathieu pratique lui-même –, l’ambiance est plus metal et on y sent littéralement l’huile bouillonner. Ce n’est pas pour rien que cette chanson ouvre l’album, légèrement plus rock que le précédent. « C’est un statement. On voulait faire sentir qu’on revient avec un coup de pied dans la porte. Une façon de dire que les Bleus sont revenus. »

Les spectacles

Top minou est le quatrième album de Bleu Jeans Bleu. Mais grâce au succès de son précédent, Perfecto, qui lui a valu le Félix du groupe de l’année en 2019, c’est la première fois que le groupe est vraiment « attendu ». « C’est excitant et on a hâte de faire vivre ça en show. » Les chansons ont beaucoup été composées dans ce sens. « On s’est donné un album qui va être le fun à jouer. On a fait 250 shows ensemble, ça paraît que notre noyau est solide et ce serait niaiseux que ça ne paraisse pas sur l’album. » Avec leurs refrains accrocheurs et des phrases qu’on peut répéter à l’infini comme Swing dans piscine, les chansons sont donc de la matière première pour le spectacle. Et le groupe en possède maintenant une panoplie.

La durée

Les chansons de Bleu Jeans Bleu font rarement plus de trois minutes — Coton ouaté dure 2 min 53 s top chrono. Le groupe aime bien quand les choses vont droit au but, et Mathieu ne voit pas la nécessité d’étirer les choses une fois qu’il a « touché aux bonnes places ». « J’aime l’idée que quelqu’un finisse l’album et dise : câline, j’en aurais pris plus ! » Les musiciens battent un record avec Top minou, un reggae qui dure à peine 50 secondes… mais qui donne son nom à l’album ! « Top minou, c’est un état d’esprit. Quand c’est top minou, c’est que tu es juste extra bien. Et les Bleus, on essaie de créer cet état pour les gens qui nous écoutent. »

Claude Cobra

Dans Coco de cuir, Claude Cobra « rocke » sa « dysfonction capillaire » avec fierté. Le sujet est fort personnel pour Mathieu, il reste que c’est son alter ego qui le porte en roulant ses r bien comme il faut. « C’est tellement confortable comme personnage pour créer, livrer des shows. J’aime cette dualité. Chaque gars est différent de son personnage sur scène. C’est cool d’avoir cet outil. » Que souhaite-t-il à l’album ? « Reprendre où on a laissé. On souhaite se tailler une aussi belle place dans la vie du monde qu’avec Perfecto. » Parce qu’une chanson qui fait un bout de chemin est bien plus grande que la toune elle-même. « Quand j’apprends que J’te gâte all dressed joue dans les mariages comme première danse, je trouve ça hot ! Quand tu écris, tu n’as jamais la prétention que les tounes vont faire cet effet, mais quand ça arrive, câline, c’est beau. Ça donne du sens à ce qu’on fait. C’est ce que je souhaite à l’album : que tout soit top minou. »