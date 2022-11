À 75 ans, le chanteur américain Iggy Pop lancera le 6 janvier l’album Every Loser. Il comprendra sa récente chanson Frenzy, à laquelle Duff McKagan de Guns N’Roses et Chad Smith de Red Hot Chili Peppers ont contribué.

Catherine Handfield La Presse

Il s’agit du 19e album solo pour Iggy Pop, surnommé le Parrain du punk et connu pour son jeu de scène haut en couleur. Every looser est le premier disque complet d’Iggy Pop conçu en partenariat avec Atlantic Records et Gold Tooth Records, fondé par Andrew Watt.

Iggy Pop a été le leader du groupe The Stooges qui a émergé à la fin des années 1960 et à qui on attribue une influence sur le mouvement punk et sur le grunge des années 1990. The Stooges est connu pour ses succès I wanna be your dog et Search and destroy, tandis qu’Iggy Pop comme chanteur solo s’est illustré avec Lust for life et The passenger, entre autres.