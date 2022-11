Jerry Lee Lewis, qui se faisait appeler « The Killer » (« le tueur »), était le dernier survivant d’une génération d’artistes ayant réécrit l’histoire de la musique, un groupe qui comprenait Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard.

(Ferriday) Famille, amis et admirateurs se sont rassemblés samedi pour faire leurs adieux au pionnier du rock ‘n’roll Jerry Lee Lewis lors d’un service commémoratif organisé à Ferriday, sa ville natale du nord de la Louisiane.

Gerald Herbert et Chevel Johnson Associated Press

Le chanteur, connu pour des succès tels que Great Balls of Fire et Whole Lotta Shakin’Goin’On, est mort le 28 octobre à son domicile du Mississippi à l’âge de 87 ans.

Le télévangéliste et pianiste Jimmy Swaggart, le cousin de M. Lewis, a déclaré lors du service qu’il avait perdu le frère qu’il n’avait jamais eu.

Les deux artistes avaient sorti l’album gospel The Boys From Ferriday plus tôt cette année, et Swaggart a admis qu’il n’était pas sûr que le rockeur allait être capable de terminer la session d’enregistrement en raison de son état de santé.

Selon M. Swaggart, il reste tout de même « l’un des plus grands artistes qui aient jamais vécu ».

À la fin des années 1950, sa vie personnelle avait été fortement critiquée à la suite de l’annonce de son mariage avec sa petite-cousine de 13 ans, Myra Gale Brown, alors qu’il était toujours marié à sa précédente épouse. Le pianiste et rockeur rebelle avait été banni des stations de radio, et ses revenus étaient devenus pratiquement nuls. Au cours des décennies suivantes, Lewis avait eu des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme et de santé, en plus d’avoir des démêlés avec la justice américaine.

Dans les années 1960, M. Lewis s’était réinventé en tant qu’interprète country, et le secteur de la musique lui avait finalement pardonné. Il avait connu plusieurs succès de 1967 à 1970, dont « She Still Comes Around » et What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me).

En 1986, avec Elvis Presley, Chuck Berry et d’autres, Jerry Lee Lewis avait fait partie de la première classe d’intronisés au Panthéon du rock n’roll. Il a été intronisé à celui du Country, cette année. Sa vie et sa musique avaient été soulignées dans le film biographique de 1989 intitulé Great Balls of Fire, avec Dennis Quaid, et dans le documentaire d’Ethan Coen de 2022, Trouble in Mind.

M. Lewis avait remporté un Grammy en 1987 dans le cadre d’un album d’interviews, qui avait été nommé meilleur enregistrement de créations orales, et avait reçu un Grammy pour l’ensemble de sa carrière en 2005.

Tom et Sandra Tomschin, un couple de l’Illinois, se sont rendus à Ferriday pour rendre hommage au rockeur.

« Nous avons ressenti le besoin de rendre hommage au pionnier du rock’n’roll qui a joué un rôle majeur dans la création et la formation du genre », a déclaré M. Tomschin.

« Nous avons assisté à plusieurs de ses concerts et même s’il est parti, il vivra toujours dans nos cœurs », a ajouté sa conjointe.